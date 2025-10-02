Ірина Кудашова розкрила, чому розійшлася зі старшим на 10 років бойфрендом

Зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова відверто розповіла про особисте життя та розставання зі своїм обранцем, який був старший за неї на десять років.

Як повідомляє РБК-Україна , про це акторка розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA.

Чому Кудашова розійшлася з бойфрендом

"Так, нещодавно я розійшлася зі своїм хлопцем. Стосунки закінчилися, ми зрозуміли, що дуже різні. І я вирішила, що не треба витрачати ні свій, ні його час", - пояснила вона.

За словами Ірини, рішення розійтися не було одностороннім. Вони прийшли до цього разом, адже зрозуміли, що спільного майбутнього немає.

"Хто запропонував розійтися? Ми обидва до цього прийшли, коли зрозуміли, що далі важко будувати комунікацію і краще це закінчити", - зізналася акторка.

Кудашова також поділилася, що 10-річна різниця у віці все ж таки стала помітною.

"В якийсь момент почала відчуватися. І, думаю, що це стало однією з причин (розриву - ред)", - розповіла вона.

Кудашова про розставання з хлопцем (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Раніше Ірина вже зізнавалася, що не завжди могла знайти спільну мову з партнером.

Попри розставання, між колишніми залишилися дружні стосунки. Наразі серце акторки вільне.

Як відомо, з коханим вона познайомилась у соцмережах. Чоловік написав першим. Згодом спілкування переросло у романтичні стосунки.

Особистість бойфренда Кудашова не розкривала. Казала, що він не пов'язаний з творчою професією.

Особисте життя Кудашової (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Хто така Ірина Кудашова

Українська акторка народилася 7 жовтня 1999 року в Чернігові.

Навчалася у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Прославилася завдяки ролі Вероніки Тихонової у телесеріалі "Школа". У стрічці вона втілила образ дівчини-підлітка, яка постійно конфліктує з матір'ю.

Акторка також відома ролями у таких серіалах, як "Прикордонники", "Євродиректор", "Нове життя Василини Павлівни" та інших.