Ирина Кудашова раскрыла, почему разошлась со старшим на 10 лет бойфрендом

Четверг 02 октября 2025 16:24
Ирина Кудашова прокомментировала изменения в личной жизни (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова откровенно рассказала о личной жизни и расставании со своим избранником, который был старше ее на десять лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

Почему Кудашова разошлась с бойфрендом

"Да, недавно я разошлась со своим парнем. Отношения закончились, мы поняли, что очень разные. И я решила, что не надо тратить ни свое, ни его время", - пояснила она.

По словам Ирины, решение разойтись не было односторонним. Они пришли к этому вместе, ведь поняли, что общего будущего нет.

"Кто предложил разойтись? Мы оба к этому пришли, когда поняли, что дальше трудно строить коммуникацию и лучше это закончить", - призналась актриса.

Кудашова также поделилась, что 10-летняя разница в возрасте все же стала заметной.

"В какой-то момент начала ощущаться. И, думаю, что это стало одной из причин (разрыва - ред)", - рассказала она.

Кудашова о расставании с парнем (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Ранее Ирина уже признавалась, что не всегда могла найти общий язык с партнером.

Несмотря на расставание, между бывшими остались дружеские отношения. Сейчас сердце актрисы свободно.

Как известно, с любимым она познакомилась в соцсетях. Мужчина написал первым. Впоследствии общение переросло в романтические отношения.

Личность бойфренда Кудашова не раскрывала. Говорила, что он не связан с творческой профессией.

Личная жизнь Кудашовой (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Кто такая Ирина Кудашова

Украинская актриса родилась 7 октября 1999 года в Чернигове.

Училась в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Прославилась благодаря роли Вероники Тихоновой в телесериале "Школа". В ленте она воплотила образ девушки-подростка, которая постоянно конфликтует с матерью.

Актриса также известна ролями в таких сериалах, как "Прикордонники", "Євродиректор", "Нове життя Василини Павлівни" и других.

