Ирина Кудашова раскрыла, почему разошлась со старшим на 10 лет бойфрендом
Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова откровенно рассказала о личной жизни и расставании со своим избранником, который был старше ее на десять лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.
Почему Кудашова разошлась с бойфрендом
"Да, недавно я разошлась со своим парнем. Отношения закончились, мы поняли, что очень разные. И я решила, что не надо тратить ни свое, ни его время", - пояснила она.
По словам Ирины, решение разойтись не было односторонним. Они пришли к этому вместе, ведь поняли, что общего будущего нет.
"Кто предложил разойтись? Мы оба к этому пришли, когда поняли, что дальше трудно строить коммуникацию и лучше это закончить", - призналась актриса.
Кудашова также поделилась, что 10-летняя разница в возрасте все же стала заметной.
"В какой-то момент начала ощущаться. И, думаю, что это стало одной из причин (разрыва - ред)", - рассказала она.
Кудашова о расставании с парнем (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Ранее Ирина уже признавалась, что не всегда могла найти общий язык с партнером.
Несмотря на расставание, между бывшими остались дружеские отношения. Сейчас сердце актрисы свободно.
Как известно, с любимым она познакомилась в соцсетях. Мужчина написал первым. Впоследствии общение переросло в романтические отношения.
Личность бойфренда Кудашова не раскрывала. Говорила, что он не связан с творческой профессией.
Личная жизнь Кудашовой (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Кто такая Ирина Кудашова
Украинская актриса родилась 7 октября 1999 года в Чернигове.
Училась в Киевском национальном университете культуры и искусств.
Прославилась благодаря роли Вероники Тихоновой в телесериале "Школа". В ленте она воплотила образ девушки-подростка, которая постоянно конфликтует с матерью.
Актриса также известна ролями в таких сериалах, как "Прикордонники", "Євродиректор", "Нове життя Василини Павлівни" и других.
