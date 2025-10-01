ua en ru
Чи повернуться гурти "НеАнгели" і NikitA на сцену? Юрій Нікітін відповів

Середа 01 жовтня 2025 21:21
Чи повернуться гурти "НеАнгели" і NikitA на сцену? Юрій Нікітін відповів Юрій Нікітін з гуртом "НеАнгели" (фото: facebook.com/ceo.mamamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий український продюсер Юрій Нікітін прокоментував ідею відновлення діяльності легендарних жіночих проєктів - гурту "НеАнгели" та NikitA.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк.

Чи чекати на возз'єднання "НеАнгелів" і NikitA?

Зараз Слава Камінська мешкає на острові Тенерифе в Іспанії, а Віка Смеюха після народження дитини живе в Італії.

Попри це, Нікітін неодноразово пропонував артисткам знову об’єднатися. Втім, поки що домовитися не вдалося.

"На жаль, ми практично не спілкуємося. Я дуже хотів возз’єднання і пропонував їм це, тому що шалений запит на таку красиву музику, і "НеАнгели" - це настільки пронизлива жіночка лірика, якої дуже мало. Ми не змогли це поки погодити. Вони зайняті своїми питаннями", - пояснив продюсер.

Крім того, Нікітін намагався відновити співпрацю й з Дашею Астаф’євою, яка колись була солісткою гурту NikitA.

Однак співачка наразі зосереджена на інших напрямах своєї діяльності.

"Ми якось з нею спілкувалися. Це ж світова зірка. Є велика авдиторія, яка хоче слухати її пісні. Мені шкода, що не виходить нічого з людьми, з якими ми колись співпрацювали", - додав продюсер.

Що відомо про гурт "НеАнгели"

Поп-гурт "НеАнгели" був створений у 2006 році продюсером Юрієм Нікітіним на тлі поступового занепаду популярності колективу "ВІА Гра".

У дует увійшли Слава Камінська з Одеси та Вікторія Смеюха з Харкова.

Їхній дебютний альбом "Номер один", що вийшов у грудні 2006 року, розійшовся накладом у 50 тисяч примірників і здобув статус "Золотого диска".

Чи повернуться гурти &quot;НеАнгели&quot; і NikitA на сцену? Юрій Нікітін відповів"НеАнгели" (скріншот)

Гурт швидко здобув популярність завдяки хітам та співпраці з епатажним колективом "Фрік-Балет".

У різні роки "НеАнгели" випустили низку синглів та альбомів, знімали провокаційні кліпи, а також брали участь у національному відборі на "Євробачення".

У 2021 році Слава Камінська в ефірі телеканалу "1+1" оголосила про розпад гурту після 15 років діяльності.

Це рішення було ухвалено спільно учасницями та продюсером.

Що відомо про NikitA

Гурт NikitA з’явився у 2008 році завдяки тому ж продюсеру Юрію Нікітіну. У початковому складі були Дар’я Астаф’єва та Юлія Кавтарадзе, яку у 2011 році замінила Анастасія Кумейко.

NikitA стала відомою завдяки відвертому іміджу та провокаційним кліпам, а учасниці регулярно з’являлися на сторінках чоловічих журналів.

Чи повернуться гурти &quot;НеАнгели&quot; і NikitA на сцену? Юрій Нікітін відповівГурт NikitA (фото: Вікіпедія)

Колектив випустив кілька хітів, серед яких "Красная шапочка" (2009) та "Отпусти" (2010).

Астаф’єва залишалася обличчям NikitA аж до 2017 року, після чого гурт фактично припинив існування.

