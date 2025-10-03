Ірена Карпа зізналася, чому роман з Андрієм Хливнюком не мав майбутнього

Що сказала Ірена Карпа про роман з Хливнюком

У розмові з ведучим артистка зізналася, чи могли стосунки між нею та музикантом перерости у щось серйозне.

"Ні. Дуже різні люди просто. Дуже його поважаю. Прекрасний співак, але ні", - сказала вона.

На уточнення, що ж тоді привабило її у колезі, Ірена відповіла філософськи.

"Люди притягаються, в них з'являється інтерес, потім інтерес пропадає. Це нормально. Ми вже з висоти свого віку і досвіду можемо про це говорити", - пояснила вона.

Таким чином, письменниця дала зрозуміти, що їхній роман був скоріше захопленням, ніж спробою побудувати тривалий союз.



Що раніше казала Карпа про стосунки з Хливнюком

Вперше про роман вона розповіла ще у 2019 році в програмі "Світське життя". Тоді вона прямо заявила, що між ними був "бурхливий роман". Це сталося у студентські роки, задовго до появи гурту "Бумбокс".

"Це була зовсім невідома група "Мандариновий рай". І ми були такі ще "угловатые подростки", - згадала тоді вона.

Ірена Карпа розповіла про роман з Хливнюком (фото: instagram.com/qarpa)

Особисте життя Ірени Карпи

Нагадаємо, артистка була тричі заміжня. Нині вона живе з французьким дипломатом Людовиком-Кирилом Требюше, з яким одружилася у 2018 році.

Від попереднього шлюбу з американським фінансистом Норманом Генсеном письменниця виховує двох доньок - Кору та Каю.

Першим чоловіком у 2008 році став журналіст і письменник Антон Фрідлянд, проте за рік союз розпався.

Ірена Карпа з чоловіком Людовиком (фото: instagram.com/qarpa)