Ирена Карпа призналась, почему роман с Андреем Хлывнюком не имел будущего

Что сказала Ирена Карпа о романе с Хлывнюком

В разговоре с ведущим артистка призналась, могли ли отношения между ней и музыкантом перерасти во что-то серьезное.

"Нет. Очень разные люди просто. Очень его уважаю. Прекрасный певец, но нет", - сказала она.

На уточнение, что же тогда привлекло ее в коллеге, Ирэна ответила философски.

"Люди притягиваются, у них появляется интерес, потом интерес пропадает. Это нормально. Мы уже с высоты своего возраста и опыта можем об этом говорить", - пояснила она.

Таким образом, писательница дала понять, что их роман был скорее увлечением, чем попыткой построить длительный союз.



Что ранее говорила Карпа об отношениях с Хлывнюком

Впервые о романе она рассказала еще в 2019 году в программе "Світське життя". Тогда она прямо заявила, что между ними был "бурный роман". Это произошло в студенческие годы, задолго до появления группы "Бумбокс".

"Это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще "угловатые подростки", - вспомнила тогда она.

Ирена Карпа рассказала о романе с Хлывнюком (фото: instagram.com/qarpa)

Личная жизнь Ирэны Карпы

Напомним, артистка была трижды замужем. Сейчас она живет с французским дипломатом Людовиком-Кириллом Требюше, с которым вышла замуж в 2018 году.

От предыдущего брака с американским финансистом Норманом Генсеном писательница воспитывает двух дочерей - Кору и Каю.

Первым мужем в 2008 году стал журналист и писатель Антон Фридлянд, однако через год союз распался.

Ирэна Карпа с мужем Людовиком (фото: instagram.com/qarpa)