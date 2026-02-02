Інфантіно зробив заяву про повернення росіян – УАФ відреагувала

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно висловився за можливе скасування відсторонення російських команд від міжнародних футбольних змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Інфантіно назвав чинний бан неефективним, зазначивши, що він лише посилює розчарування та ворожнечу. За його словами, дозволити росіянам грати у футбол в інших країнах Європи могло б допомогти розвитку спорту і підтримати молодих гравців.
Президент ФІФА також запропонував змінити статути організації, заборонивши відсторонення будь-яких країн через політичні дії їхніх лідерів. Він вважає, що спорт має об'єднувати людей навіть у розділеному світі.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році російські збірні та клуби були відсторонені від усіх турнірів під егідою ФІФА, включно з чемпіонатом світу-2022 та відбором до ЧС-2026.
Раніше Інфантіно висловлював надію на повернення Росії в міжнародний футбол у 2025 році, сподіваючись на поліпшення ситуації і завершення війни.
Українська асоціація футболу оперативно відреагувала на заяву ФІФА, опублікувавши допис у соцмережах.
"УАФ закликає ФІФА та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України", - йдеться у заяві.
УАФ наголосила, що відсторонення російських команд є ефективним способом тиску на агресора, а потенційне повернення збірних РФ загрожує безпеці та цілісності турнірів.
Європейська футбольна асоціація також продовжує відсторонення Росії від своїх турнірів з 2022 року: збірні не беруть участі в чемпіонатах Європи, а клуби залишаються поза єврокубками.
У вересні 2025 року президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що повернення РФ можливо лише після завершення бойових дій в Україні.
У 2023 році УЄФА ініціював повернення російських команд U-17, проте бойкот змагань оголосили Україна та ще 12 членів організації. Відновлення цих турнірів тоді не відбулося через "відсутність технічного рішення для реалізації".
