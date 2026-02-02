Инфантино сделал заявление о возвращении россиян - УАФ отреагировала

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался за возможную отмену отстранения российских команд от международных футбольных соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Инфантино назвал действующий бан неэффективным, отметив, что он лишь усиливает разочарование и вражду. По его словам, позволить россиянам играть в футбол в других странах Европы могло бы помочь развитию спорта и поддержать молодых игроков.
Президент ФИФА также предложил изменить уставы организации, запретив отстранение каких-либо стран из-за политических действий их лидеров. Он считает, что спорт должен объединять людей даже в разделенном мире.
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира-2022 и отбор к ЧМ-2026.
Ранее Инфантино выражал надежду на возвращение России в международный футбол в 2025 году, надеясь на улучшение ситуации и завершение войны.
Украинская ассоциация футбола оперативно отреагировала на заявление ФИФА, опубликовав сообщение в соцсетях.
"УАФ призывает ФИФА и ее президента не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины", - говорится в заявлении.
УАФ отметила, что отстранение российских команд является эффективным способом давления на агрессора, а потенциальное возвращение сборных РФ угрожает безопасности и целостности турниров.
Европейская футбольная ассоциация также продолжает отстранение России от своих турниров с 2022 года: сборные не участвуют в чемпионатах Европы, а клубы остаются вне еврокубков.
В сентябре 2025 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение РФ возможно только после завершения боевых действий в Украине.
В 2023 году УЕФА инициировал возвращение российских команд U17, однако бойкот соревнований объявили Украина и еще 12 членов организации. Восстановление этих турниров тогда не состоялось из-за "отсутствия технического решения для реализации".
Ранее мы писали, сколько нейтральных россиян и белорусов поедут на зимнюю Олимпиаду-2026.
Также мы рассказали, кто на самом деле стоит за возвращением РФ в дзюдо.