Инфантино сделал заявление о возвращении россиян - УАФ отреагировала

Мотивы главы ФИФА

Инфантино назвал действующий бан неэффективным, отметив, что он лишь усиливает разочарование и вражду. По его словам, позволить россиянам играть в футбол в других странах Европы могло бы помочь развитию спорта и поддержать молодых игроков.

Президент ФИФА также предложил изменить уставы организации, запретив отстранение каких-либо стран из-за политических действий их лидеров. Он считает, что спорт должен объединять людей даже в разделенном мире.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году российские сборные и клубы были отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА, включая чемпионат мира-2022 и отбор к ЧМ-2026.

Ранее Инфантино выражал надежду на возвращение России в международный футбол в 2025 году, надеясь на улучшение ситуации и завершение войны.

Ответ Украины

Украинская ассоциация футбола оперативно отреагировала на заявление ФИФА, опубликовав сообщение в соцсетях.

"УАФ призывает ФИФА и ее президента не менять позицию футбольных органов по отстранению россиян от футбольных соревнований, пока продолжается война против Украины", - говорится в заявлении.

УАФ отметила, что отстранение российских команд является эффективным способом давления на агрессора, а потенциальное возвращение сборных РФ угрожает безопасности и целостности турниров.

Что говорят в УЕФА

Европейская футбольная ассоциация также продолжает отстранение России от своих турниров с 2022 года: сборные не участвуют в чемпионатах Европы, а клубы остаются вне еврокубков.

В сентябре 2025 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что возвращение РФ возможно только после завершения боевых действий в Украине.

В 2023 году УЕФА инициировал возвращение российских команд U17, однако бойкот соревнований объявили Украина и еще 12 членов организации. Восстановление этих турниров тогда не состоялось из-за "отсутствия технического решения для реализации".