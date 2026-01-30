Ідеальна стрільба не врятувала: результати українок у спринті на ЧЄ з біатлону
На континентальній першості з біатлону завершилася жіноча спринтерська гонка. Українки не змогли втрутитися у боротьбу за медалі, а весь п'єдестал пошани та навіть четверту позицію захопили представниці Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Домінування французької збірної
Жіночий спринт на ЧЄ-2026 перетворився на відкритий чемпіонат Франції. Золоту нагороду виборола Жілон Гігонна, яка продемонструвала бездоганну точність на обох вогневих рубежах.
Срібло дісталося її партнерці по команді Сельї Енафф, а бронзу, попри одну помилку на стійці, виборола Софі Шово.
Четверту сходинку також посіла представниця Франції Амандін Менжен.
Виступи українських біатлоністок
Найкращою у складі "синьо-жовтих" стала Валерія Дмитренко. Завдяки ідеальній стрільбі вона змогла фінішувати на 15-й позиції, що стало найкращим показником для української команди в цій дисципліні.
Анастасія Меркушина, яка раніше здобула золото в індивідуальній гонці, цього разу не впоралася з вогневими рубежами.
Припустившись двох помилок (по одній на кожному етапі стрільби), вона посіла 26-те місце, хоча продемонструвала найкращу швидкість на дистанції серед українок.
Одразу за нею, на 27-й позиції, фінішувала Лілія Стеблина.
Підсумки та кваліфікація до гонки переслідування
За результатами спринту чотири представниці України забезпечили собі участь у майбутньому пасьюті:
- Валерія Дмитренко (15 місце)
- Анастасія Меркушина (26 місце)
- Лілія Стеблина (27 місце)
- Ксенія Приходько (53 місце)
Вікторія Хвостенко та Надія Бєлкіна не змогли потрапити до топ-60, завершивши виступи на поточному етапі.
Нагадаємо, що раніше на цьому турнірі Україна вже відзначилася двома високими результатами: перемогою Меркушиної та п'ятим місцем Дениса Насика в чоловічому спринті.
Офіційним транслятором змагань в Україні є "Суспільне Спорт".
Раніше ми писали, що МОК ухвалив рішення про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.
Також ми повідомляли, що стартувала естафета зимової Олімпіади-2026.