Идеальная стрельба не спасла: результаты украинок в спринте на ЧЕ по биатлону

На континентальном первенстве по биатлону завершилась женская спринтерская гонка. Украинки не смогли вмешаться в борьбу за медали, а весь пьедестал почета и даже четвертую позицию захватили представительницы Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Доминирование французской сборной

Женский спринт на ЧЕ-2026 превратился в открытый чемпионат Франции. Золотую награду завоевала Жилон Гигонна, которая продемонстрировала безупречную точность на обоих огневых рубежах.

Серебро досталось ее партнерше по команде Селье Энафф, а бронзу, несмотря на одну ошибку на стойке, завоевала Софи Шово.

Четвертую строчку также заняла представительница Франции Амандин Менжен.

Выступления украинских биатлонисток

Лучшей в составе "сине-желтых" стала Валерия Дмитренко. Благодаря идеальной стрельбе она смогла финишировать на 15-й позиции, что стало лучшим показателем для украинской команды в этой дисциплине.

Анастасия Меркушина, которая ранее добыла золото в индивидуальной гонке, в этот раз не справилась с огневыми рубежами.

Допустив две ошибки (по одной на каждом этапе стрельбы), она заняла 26-е место, хотя продемонстрировала лучшую скорость на дистанции среди украинок.

Сразу за ней, на 27-й позиции, финишировала Лилия Стеблина.

Итоги и квалификация к гонке преследования

По результатам спринта четыре представительницы Украины обеспечили себе участие в предстоящем пасьюте:

Валерия Дмитренко (15 место)

Анастасия Меркушина (26 место)

Лилия Стеблина (27 место)

Ксения Приходько (53 место)

Виктория Хвостенко и Надежда Белкина не смогли попасть в топ-60, завершив выступления на текущем этапе.

Напомним, что ранее на этом турнире Украина уже отметилась двумя высокими результатами: победой Меркушиной и пятым местом Дениса Насыка в мужском спринте.

Официальным транслятором соревнований в Украине является "Суспільне Спорт".