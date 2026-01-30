Идеальная стрельба не спасла: результаты украинок в спринте на ЧЕ по биатлону
На континентальном первенстве по биатлону завершилась женская спринтерская гонка. Украинки не смогли вмешаться в борьбу за медали, а весь пьедестал почета и даже четвертую позицию захватили представительницы Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Доминирование французской сборной
Женский спринт на ЧЕ-2026 превратился в открытый чемпионат Франции. Золотую награду завоевала Жилон Гигонна, которая продемонстрировала безупречную точность на обоих огневых рубежах.
Серебро досталось ее партнерше по команде Селье Энафф, а бронзу, несмотря на одну ошибку на стойке, завоевала Софи Шово.
Четвертую строчку также заняла представительница Франции Амандин Менжен.
Выступления украинских биатлонисток
Лучшей в составе "сине-желтых" стала Валерия Дмитренко. Благодаря идеальной стрельбе она смогла финишировать на 15-й позиции, что стало лучшим показателем для украинской команды в этой дисциплине.
Анастасия Меркушина, которая ранее добыла золото в индивидуальной гонке, в этот раз не справилась с огневыми рубежами.
Допустив две ошибки (по одной на каждом этапе стрельбы), она заняла 26-е место, хотя продемонстрировала лучшую скорость на дистанции среди украинок.
Сразу за ней, на 27-й позиции, финишировала Лилия Стеблина.
Итоги и квалификация к гонке преследования
По результатам спринта четыре представительницы Украины обеспечили себе участие в предстоящем пасьюте:
- Валерия Дмитренко (15 место)
- Анастасия Меркушина (26 место)
- Лилия Стеблина (27 место)
- Ксения Приходько (53 место)
Виктория Хвостенко и Надежда Белкина не смогли попасть в топ-60, завершив выступления на текущем этапе.
Напомним, что ранее на этом турнире Украина уже отметилась двумя высокими результатами: победой Меркушиной и пятым местом Дениса Насыка в мужском спринте.
Официальным транслятором соревнований в Украине является "Суспільне Спорт".
