Ідеальна стрільба Джими на Олімпіаді-2026: яке місце посіла українка

Тріумф Норвегії та драма француженок

Головною героїнею гонки на 7,5 км стала 22-річна Марен Кіркейде. Норвезька біатлоністка продемонструвала ідеальну влучність, закривши всі мішені.

Ключовим моментом став фінальний відрізок дистанції: перед останнім колом Кіркейде поступалася лідерці Осеан Мішлон понад 9 секунд, проте завдяки феноменальній швидкості зуміла випередити француженку на фініші на 3,8 секунди.

Для Кіркейде ця перемога стала історичною, адже це її перша олімпійська нагорода у кар'єрі.

Срібну медаль здобула Осеан Мішлон, а замкнула трійку призерок ще одна представниця Франції Лу Жанмонно, яка попри один промах на другому вогневому рубежі змогла вибороти "бронзу".

Виступ збірної України

Україну в спринті представляли чотири спортсменки. Найвищу позицію серед "синьо-жовтих" посіла досвідчена Юлія Джима.

Вона стала єдиною в команді, хто пройшов обидва рубежі без штрафних кіл, що дозволило їй фінішувати на 24-му місці.

Олександра Меркушина продемонструвала вражаючу швидкість стрільби, ставши найкращою на "стійці" (20 секунд), проте через один промах та недостатній темп на дистанції посіла 42-й рядок. Христина Дмитренко з аналогічною кількістю хиб стала 54-ю.

Менш вдало гонка склалася для Олени Городної. Після першої стрільби вона претендувала на високі позиції, відстаючи від лідерки лише на 7,7 секунди, проте два промахи на другому рубежі відкинули її на 76-те місце.

Плани на персьют

За підсумками спринту три українки - Джима, Меркушина та Дмитренко - кваліфікувалися до гонки переслідування, куди потрапляють 60 найкращих біатлоністок.

Олена Городна завершила виступи в особистих дисциплінах на цих Іграх.

Жіночий персьют в Антгольц-Антерсельві запланований на неділю, 15 лютого. Старт гонки - о 15:45 за київським часом. Чоловіки вийдуть на дистанцію раніше, о 12:15.