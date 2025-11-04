Христина Соловій раптово висловилася про Вакарчука та "ОЕ": "Для мене так буде завжди"

Соловій висловилася про Вакарчука та "Океан Ельзи"

Артистка, як пропрацювала 10 років під наставництвом фронтмена легендарного гурту пригадала його важливі слова, а також поділилася ставленням до його творчості.

"Колись на одному талант-шоу мій тренер сказав, що лемківські пісні зашиті в моїх хромосомах. Але він не знав, що пісні "Океану Ельзи" були зашиті в них ще раніше", - написала вона в Instagram.

Так, Христина підтримала прем'єру фільму "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", з'явившись на показі стрічки та поділившись фото з червоного хідника. В дописі вона поділилася також закликала усіх побачити картину.

"Гурт створений в 1994 році. Я не памʼятаю світу без "ОЕ". Є вся інша музика, а є "ОЕ". Для мене так буде завжди. Підіть на фільм і запитайте себе, що для вас "ОЕ", - додала вона.

Соловій на прем'єрі фільму про "Океан Ельзи" (фото: instagram.com/soloviyka)

Як Вакарчук згадав Соловій

Примітно, що незадовго до показу фільму музикант дав інтерв'ю, у якому згадав про співпрацю зі співачкою. Він вперше зізнався, чому не бачить себе більше в ролі продюсера для артиста.

"Мені дуже складно виключити в собі творця. А я вважаю, що це контрпродуктивно - допомагати комусь і раптом робити з нього своє друге я.

Мені це здається неправильним. Ти просто таким чином збиваєш оригінальний настрій цього артиста", - пояснив Вакарчук у подкасті "Звучить".

Йому не вдавалося абстрагуватися від творчості, що змушувало вкладати душу в роботу іншого виконавця. Зокрема він згадав, як працював над першим альбомом Христини.

"Ми з Мілошем зробили його своїми руками від початку і до кінця. Майже все придумували, записували, знайшли всіх музикантів. Я придумав усі аранжування, свисти й мелодії в піснях, тримав усе докупи тощо. І там це чути. Тобто фактично вкладена частина своєї душі. Але це не до кінця те, яка вона є. Та, яка вона є, - це вона зараз. І я думаю, що це правильно: хай кожна людина займається тим, як вона це відчуває", - поділився Святослав.

Він додав, що надалі воліє займатися більше музикою, хіба що хотів би спробувати себе у ролі виконавчого продюсера у кіно -

"Придумувати проєкти, організовувати їх, знаходити людей, фінансування й запускати це в життя", - заявив він.



Що відомо про співпрацю Вакарчука та Соловій

Христина Соловій потрапила в команду Святослава Вакарчука під час шоу "Голос країни" у 2013 році, коли виконала лемківську пісню "Горе долом ходжу". Після цього Вакарчук став її продюсером, допомагаючи на творчому шляху.

За 10 років співпраці вона зайняла провідне місце на українській естраді. Проте вже у жовтні 2023 року оголосила про розрив з продюсером, подякувавши за роки підтримки, цінні поради та віру в її талант.

Згодом Христина зазначила, що між ними не було скандалів, але здавалося, що артист "дуже закрився". Вона не хотіла, аби її музика звучала, як "Океан Ельзи". За словами співачки, ці слова могли образити Вакарчука. Вона дочекалася закінчення контракту й відправилася у вільне плавання.