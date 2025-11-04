Христина Соловий внезапно высказалась о Вакарчуке и "ОЕ": "Для меня так будет всегда"

Соловий высказалась про Вакарчука и "Океан Ельзи"

Артистка, которая проработала 10 лет под наставничеством фронтмена легендарной группы вспомнила его важные слова, а также поделилась отношением к его творчеству.

"Когда-то на одном талант-шоу мой тренер сказал, что лемковские песни зашиты в моих хромосомах. Но он не знал, что песни "Океана Ельзи" были зашиты в них еще раньше", - написала она в Instagram.

Так, Христина поддержала премьеру фильма "Океан Ельзи: Спостереження Шторму", появившись на показе ленты и поделившись фото с красной дорожки. В заметке она поделилась также призвала всех увидеть картину.

"Группа создана в 1994 году. Я не помню мира без "ОЕ". Есть вся другая музыка, а есть "ОЕ". Для меня так будет всегда. Пойдите на фильм и спросите себя, что для вас "ОЕ", - добавила она.

Соловий на премьере фильма про "Океан Ельзи" (фото: instagram.com/soloviyka)

Как Вакарчук вспомнил Соловий

Примечательно, что незадолго до показа фильма музыкант дал интервью, в котором вспомнил о сотрудничестве с певицей. Он впервые признался, почему не видит себя больше в роли продюсера для артиста.

"Мне очень сложно исключить в себе творца. А я считаю, что это контрпродуктивно - помогать кому-то и вдруг делать из него свое второе я.

Мне это кажется неправильным. Ты просто таким образом сбиваешь оригинальный настрой этого артиста", - объяснил Вакарчук в подкасте "Звучить".

Ему не удавалось абстрагироваться от творчества, что заставляло вкладывать душу в работу другого исполнителя. В частности он вспомнил, как работал над первым альбомом Кристины.

"Мы с Милошем сделали его своими руками от начала и до конца. Почти все придумывали, записывали, нашли всех музыкантов. Я придумал все аранжировки, свисты и мелодии в песнях, держал все вместе и так далее. И там это слышно. То есть фактически вложена часть своей души. Но это не до конца то, какая она есть. Та, какая она есть, - это она сейчас. И я думаю, что это правильно: пусть каждый человек занимается тем, как он это чувствует", - поделился Святослав.

Он добавил, что в дальнейшем предпочитает заниматься больше музыкой, разве что хотел бы попробовать себя в роли исполнительного продюсера в кино -

"Придумывать проекты, организовывать их, находить людей, финансирование и запускать это в жизнь", - заявил он.



Что известно о сотрудничестве Вакарчука и Соловий

Кристина Соловий попала в команду Святослава Вакарчука во время шоу "Голос країни" в 2013 году, когда исполнила лемковскую песню "Горе долом ходжу". После этого Вакарчук стал ее продюсером, помогая на творческом пути.

За 10 лет сотрудничества она заняла ведущее место на украинской эстраде. Однако уже в октябре 2023 года объявила о разрыве с продюсером, поблагодарив за годы поддержки, ценные советы и веру в ее талант.

Впоследствии Кристина отметила, что между ними не было скандалов, но казалось, что артист "очень закрылся". Она не хотела, чтобы ее музыка звучала, как "Океан Эльзы". По словам певицы, эти слова могли обидеть Вакарчука. Она дождалась окончания контракта и отправилась в свободное плавание.