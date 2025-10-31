"Холостяк-14": найяскравіші події третього випуску та кому Цимбалюк дав троянду

Як розпочався третій випуск "Холостяка"

Учасниці приїхали до будинку, де їх зустрів Григорій Решетнік. Він вручив запрошення на побачення Насті, Софії та Яні, яким Тарас не дав троянду, але вирішив ще поспілкуватися. Дівчата зраділи й відправилися на зустріч.

Дівчата приїхали в будинок (скриншот)

Побачення з Яною, Настею та Софією

Холостяк запросив учасниць на свою виставу "Основний інстинкт" у Жовтневому палаці, щоб показати акторську кухню.

"Професія тригерила мою другу половину, були ревнощі", - пояснив Тарас своє рішення розкрити деталі акторського життя.

Софія, Яна та Настя (скриншот)

Дівчата розповіли про свої професії та хобі, чим вразили головного героя та дозволили пізнати себе краще.

"Мені подобаються жінки, які яскраво пізнають життя", - зауважив Тарас.

Цимбалюк сходив на побачення з Яною, Настею та Софією (скриншот)

Парні етюди

Актор розіграв з учасницями кілька етюдів, аби перевірити, як вони можуть реагувати на непорозуміння в стосунках.

Потім він трохи поспілкувався з Яною окремо. Вона не стримала сльози й зізналася, що через участь у шоу пропустить випускний учнів.

Яна та Тарас (скриншот)

"Заслані козачки"

На побачення несподівано завітали подруги Холостяка - Злата Огнєвіч та Наталка Денисенко. Вони поспілкувалися з учасницями, розпитали їх про особисте життя та готовність прийняти акторську професію Тараса.

Софія у розмові з акторкою та співачкою зізналася, що мала дворічні стосунки з японцем, який повісив на неї борги за спільний бізнес.

Згодом Денисенко розкрила свої враження Цимбалюку. Вона чесно сказала, що наразі не бачить жодну з них поруч з актором. Водночас їй сподобалися Настя та Яна.

Тарас з Денисенко (скриншот)

Холостяк забрав на розмову Настю, яка заінтригувала історіями, які розкриє пізніше. Вони жартували, що це така стратегія.

"Мені сподобалося, що це не була базова розмова. Ми могли сміятися з якихось дурниць", - сказав Тарас, зазначивши, що відчув гармонію.

Настя на побаченні з Холостяком (скриншот)

Потім Тарас запросив на розмову Софію. Дівчина помітно хвилювалася, але розмова швидко перейшла у тепле й щире русло. Вони обговорювали її волонтерську діяльність та ставлення до дітей.

Актор розповів, що має племінників, які живуть у Грузії, і що сам мріє про власних нащадків. Однак повністю розслабитися Софії не вдалося - Холостяк звернув на це увагу, а також на юний вік дівчини.

Дівчата подивилися виставу та поділилися позитивними враженнями. Після цього Тарас вручив троянду Насті.

Цимбалюк вручив троянду Насті (скриншот)

Жіночий клуб

Інші учасниці пройшли перший жіночий клуб - спілкування з психологинею. Так, кожна з них написала на папірці, що воліла б залишити в минулому.

Для багатьох це було непросте випробування. Водночас вони змогли поділитися болісним досвідом та відпустити його.

Відкриттям стало, що Надін пережила булінг, а Оля залишила біль та образи на колишнього через його небажання спілкуватися з дітьми після років у шлюбі.

Згодом Григорій з'явився із загадковою коробкою. Усередині Дар'я знайшла послання від Тараса - записку зі словами "Я хочу тебе відчути" та пов'язку. Це викликало в неї справжній інтерес, але водночас збентеження, адже вона досі не розуміла, що Холостяк думає про неї.

Дар'я отримала записку від Тараса (скриншот)

Скандал на "Холостяку"

Після повернення з вистави між Софією та іншими дівчатами виникла суперечка. Мовляв, на камеру вона одна, а поза кадром поводиться агресивно.

У скандалі брали участь власниця бренду купальників Іра та косметологиня Оксана. Вони звинуватили дівчину у стосунках зі старшим та одруженим чоловіком. Софія зібрала валізи й покинула шоу.

"Я не хочу брати участь у проєкті. Я не оточую себе настільки негативними людьми", - заявила вона.

Софія Шамія покинула "Холостяк-14" (скриншот)

"Ароматне" побачення

Поки в будинку вирували емоції, власниця весільної агенції відправилася на заплановану зустріч з Тарасом. Він зустрів дівчину в романтичній атмосфері серед квітів.

Вони поговорили та створили парфуми одне для одного. Актор зізнався, що запам'ятав її аромат під час знайомства.

"Запахи та аромати відіграють для мене важливу роль", - поділився він.

Побачення Тараса та Дар'ї (скриншот)

Побачення продовжилося у ресторані, де пара змогла поспілкуватися у більш затишній атмосфері. Дівчина розповіла, чому обрала професію весільної агентки.

Тарас поділився, що саме через відсутність родини створює для себе щільний графік. Він прагне створити гармонійні стосунки й заради коханої може відмовлятися від деяких проєктів.

Актор наголосив, що на знімальному майданчику в нього не буває інтрижок. До роботи в кадрі він підходить професійно.

Після гармонійного вечора Дар'я повернулася до будинку з особливим презентом від Холостяка - омріяною трояндою.

Тарас та Дар'я в ресторані (скриншот)

Спортивне побачення

Тарас вирішив зробити дівчатам неочікуваний сюрприз - з самого ранку приїхав до будинку учасниць. Він хотів перевірити, хто готовий піти на побачення без жодної підготовки. На рішення було лише 30 секунд.

Зрештою пішли Іра, Ольга та Вікторія, які провели з Холостяком день у спортивній залі, а потім разом поснідали. У фітнес-тренерки навіть була можливість окремо поговорити з героєм.

Ольга поспілкувалася з Холостяком (скриншот)

Під час бранчу Тарас запросив Іру на особисту розмову, щоб дізнатися про неї більше.

З'ясувалося, що вони вже бачилися раніше. Якось Іра підійшла до актора, і вони навіть обійнялися, хоча сам актор цього не пам'ятав. Вони мило поговорили, і Тарас навіть взяв дівчину за руку.

"Вона була якась ніжна, тендітна", - прокоментував Холостяк, якому сподобався гумор та щирість дівчини.

Тарас та Іра вже бачилися (скриншот)

Не оминув увагою актор і Віку, яка підняла тему родини. Тарас поділився, що його виховувала старша сестра, яка старша на 8 років. У дитинстві вона часто влаштовувала йому різні пригоди, але з роками їхні стосунки стали особливо теплими - зараз вони дуже близькі.

Вікторія ж дала зрозуміти, що прагне, аби її бачили не лише як красиву картинку, а як людину з глибоким внутрішнім світом.

Вікторія поговорила з Тарасом (скриншот)​

Побачення завершилося зворушливим моментом - врученням троянди Ірині. Як з'ясувалося, найкомфортніше актор почувався саме з нею.

Ірина отримала троянду (скриншот)​​​​​​

Церемонія троянд та тест на відвертість

В межах випуску Решетнік передав учасницям завдання від Тараса - показати свою справжність крізь фото. Дівчата мали зробити найвідвертішу світлину з першого разу.

Церемонія троянд проходила саме серед цих фотопортретів у світлій залі. Для важливої події кожна учасниця обрала стильний наряд у білому кольорі.

Під час заходу Холостяк дізнався про рішення Софії покинути шоу. Вона зробила це без попередження, що збентежило головного героя.

Перед початком вручення троянд він також поговорив з деякими учасницями, фото яких у нього викликали додаткові питання.

Не отримали троянду модель Вікторія та турагентка Ніколєтта.

Зрештою у проєкті залишилися:

Дар'я Романець

Ірина Пономаренко

Настя Половинкіна

Юлія Коренюк

Валерія Жуковська

Юлія Артюх

Оксана Шанюк

Надя Авраменко

Ірина Кулешина

Надін Головчук

Яна Андрієнко

Ольга Дзундза

Як Тарас вручав троянди (скриншот)