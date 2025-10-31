"Холостяк-14": самые яркие события третьего выпуска и кому Цымбалюк дал розу

В третьем выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк сходил на несколько свиданий и "сбросил маски" с участниц. Он во второй раз подарил девушкам розы, но некоторым из них пришлось покинуть шоу.
Чем запомнился третий выпуск "Холостяка" и кто покинул проект, узнайте в материале РБК-Украина.
Участницы приехали к дому, где их встретил Григорий Решетник. Он вручил приглашение на свидание Насте, Софии и Яне, которым Тарас не дал розу, но решил еще пообщаться. Девушки обрадовались и отправились на встречу.
Холостяк пригласил участниц на свой спектакль "Основной инстинкт" в Октябрьском дворце, чтобы показать актерскую кухню.
"Профессия тригерила мою вторую половину, была ревность", - объяснил Тарас свое решение раскрыть детали актерской жизни.
Девушки рассказали о своих профессиях и хобби, чем поразили главного героя и позволили узнать себя лучше.
"Мне нравятся женщины, которые ярко познают жизнь", - отметил Тарас.
Актер разыграл с участницами несколько этюдов, чтобы проверить, как они могут реагировать на недоразумения в отношениях.
Затем он немного пообщался с Яной отдельно. Она не сдержала слез и призналась, что из-за участия в шоу пропустит выпускной своих учеников.
На свидание неожиданно пришли подруги Холостяка - Злата Огневич и Наталка Денисенко. Они пообщались с участницами, расспросили их о личной жизни и готовности принять актерскую профессию Тараса.
София в разговоре с актрисой и певицей призналась, что имела двухлетние отношения с японцем, который повесил на нее долги за совместный бизнес.
Потом Денисенко раскрыла свои впечатления Цымбалюку. Она честно сказала, что пока не видит ни одну из них рядом с актером. Однако ей понравились Настя и Яна.
Холостяк забрал на разговор Настю. Она заинтриговала историями, которые раскроет позже. Они шутили, что это такая стратегия.
"Мне понравилось, что это не был базовый разговор. Мы могли смеяться над какими-то глупостями", - сказал Тарас, отметив, что почувствовал гармонию.
Затем Тарас пригласил на разговор Софию. Девушка заметно волновалась, но разговор быстро перешел в теплое и искреннее русло. Они обсуждали ее волонтерскую деятельность и отношение к детям.
Актер рассказал, что у него есть племянники, которые живут в Грузии, и что сам мечтает о собственных детях. Однако полностью расслабиться Софии не удалось - Холостяк обратил на это внимание, а также на юный возраст девушки.
Девушки посмотрели спектакль и поделились положительными впечатлениями. После этого Тарас вручил розу Насте.
Другие участницы прошли первый женский клуб - общение с психологом. Так, каждая из них написала на бумажке, что предпочла бы оставить в прошлом.
Для многих это было непростое испытание. В то же время они смогли поделиться болезненным опытом и отпустить его.
Открытием стало, что Надин пережила буллинг, а Оля оставила боль и обиды на бывшего из-за его нежелания общаться с детьми после лет в браке.
Потом Григорий появился с загадочной коробкой. Внутри Дарья нашла послание от Тараса - записку со словами "Я хочу тебя почувствовать" и повязку. Это вызвало у нее настоящий интерес, но одновременно смущение, ведь она до этих пор не понимала, что Холостяк думает о ней.
После возвращения со спектакля между Софией и другими девушками возник спор. Мол, на камеру она одна, а вне кадра ведет себя агрессивно.
В скандале участвовали владелица бренда купальников Ира и косметолог Оксана. Они обвинили девушку в отношениях со старшим и женатым мужчиной. София собрала чемоданы и покинула шоу.
"Я не хочу участвовать в проекте. Я не окружаю себя настолько негативными людьми", - заявила она.
Пока в доме бушевали эмоции, владелица свадебного агентства отправилась на запланированную встречу с Тарасом. Он встретил девушку в романтической атмосфере среди цветов.
Они поговорили и создали духи друг для друга. Актер признался, что запомнил ее аромат во время знакомства.
"Запахи и ароматы играют для меня важную роль", - поделился он.
Свидание продолжилось в ресторане, где пара смогла пообщаться в более уютной атмосфере. Девушка рассказала, почему выбрала профессию свадебного агента.
Тарас поделился, что именно из-за отсутствия семьи создает для себя плотный график. Он стремится создать гармоничные отношения и ради любимой может отказываться от некоторых проектов.
Актер отметил, что на съемочной площадке у него не бывает интрижек. К работе в кадре он подходит профессионально.
После гармоничного вечера Дарья вернулась домой с особым презентом от Холостяка - желанной розой.
Тарас решил сделать девушкам неожиданный сюрприз - с самого утра приехал к дому участниц. Он хотел проверить, кто готов пойти на свидание без всякой подготовки. На решение было всего 30 секунд.
В итоге пошли Ира, Ольга и Виктория, которые провели с Холостяком день в спортивном зале, а потом вместе позавтракали. У фитнес-тренера даже была возможность отдельно поговорить с героем.
Во время бранча Тарас пригласил Иру на личный разговор, чтобы узнать о ней больше.
Выяснилось, что они уже виделись раньше. Как-то Ира подошла к актеру, и они даже обнялись, хотя сам актер этого не помнил. Они мило поговорили, и Тарас даже взял девушку за руку.
"Она была какая-то нежная, хрупкая", - прокомментировал Холостяк, которому понравился юмор и искренность девушки.
Не обошел вниманием актер и Вику, которая подняла тему семьи. Тарас поделился, что его воспитывала старшая сестра, которая старше на 8 лет. В детстве она часто устраивала ему разные приключения, но с годами их отношения стали особенно теплыми - сейчас они очень близки.
Виктория же дала понять, что хочет, чтобы ее видели не только как красивую картинку, а как человека с глубоким внутренним миром.
Свидание завершилось трогательным моментом - вручением розы Ирине. Как выяснилось, комфортнее всего актер чувствовал себя именно с ней.
В рамках выпуска Решетник передал участницам задание от Тараса - показать свою подлинность сквозь фото. Девушки должны были сделать самую откровенную фотографию с первого раза.
Церемония роз проходила именно среди этих фотопортретов в светлом зале. Для важного события каждая участница выбрала стильный наряд в белом цвете.
Во время мероприятия Холостяк узнал о решении Софии покинуть шоу. Она сделала это без предупреждения, что смутило главного героя.
Перед началом вручения роз он также побеседовал с некоторыми участницами, фото которых у него вызывали дополнительные вопросы.
Не получили розу модель Виктория и турагент Николетта.
В итоге в проекте остались:
