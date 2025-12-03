Холанд забив 100 голів в АПЛ швидше за всіх в історії (відео)

Ювілей у гольовій перестрілці

У матчі 14-го туру АПЛ "Манчестер Сіті" на виїзді зустрічається з "Фулхемом". Саме Холанд відкрив рахунок у зустрічі, відзначившись на 17-й хвилині. Цей гол став для нього 100-м в АПЛ.

Пізніше він ще двічі асистував партнерам, які по ходу матчу довели свою перевагу до 5:1. Проте потім ледь не дозволили супернику створити камбек. У результаті протистояння завершилося перемогою "Сіті" в гольовій перестрілці – 5:4.

Новий рекорд скорострільності

Для досягнення тризначної позначки забитих голів норвежцю знадобилося лише 111 матчів. Це – новий рекорд ліги.

Попереднім найшвидшим автором 100 голів був легендарний англійський нападник Алан Ширер, який досягнув цього у 124 іграх.

Хто найшвидше долав позначку у 100 голів в АПЛ

111 матчів – Ерлінг Холанд

124 – Алан Ширер

141 – Гаррі Кейн

147 – Серхіо Агуеро

160 – Тьєррі Анрі

162 – Мохамед Салах

173 – Іан Райт

175 – Роббі Фаулер

178 – Лес Фердінанд

185 – Майкл Оуен

Хто такий Ерлінг Холанд

25-річний норвезький нападник. Народився в англійському Лідсі, де його батько, також футболіст – Альф-Інге Холанд виступав за місцевий "Лідс Юнайтед".

Свою кар'єру Ерлінг розпочав у норвезьких клубах "Брюне" та "Мольде", після чого перейшов до австрійського "Зальцбурга". Завдяки блискучим виступам в Австрії у 2020 році він підписав контракт із дортмундською "Боруссією", де виграв Кубок Німеччини.

У 2022 році форвард став гравцем "Манчестер Сіті", та вже в дебютному сезоні допоміг клубу здобути історичний требл. Його 52 забиті м’ячі стали найрезультативнішим показником для футболіста Прем'єр-ліги за один сезон. Холанд отримав нагороди молодого гравця року та гравця сезону АПЛ – ставши першим, хто здобув обидві одночасно.

Норвежець має вражаючу колекцію індивідуальних трофеїв. В АПЛ він побив низку рекордів – від найбільшої кількості голів за сезон до найшвидших хет-триків.

У 2023 році Холанд посів 2-ге місце в боротьбі за "Золотий м'яч", поступившись лише Ліонелю Мессі.