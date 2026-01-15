Гвоздик вийде на ринг в турнірі президента UFC: коли бій та хто суперник

Дата бою та суперник

Гвоздик розглядається як учасник одного з перших турнірів новоствореного промоушену. Змагання планують провести 1 лютого в американському Лас-Вегасі.

Ймовірним суперником українця називають американського боксера сербського походження Радівоє Калайджича. Офіційного підтвердження поєдинку наразі немає. Проте, за даними інсайдера, сторони вже досягли принципової домовленості.

Що відомо про Zuffa Boxing

Новий боксерський проєкт Zuffa Boxing створено як спільну ініціативу компаній TKO та Sela. До його запуску долучилися впливові представники індустрії єдиноборств і шоу-бізнесу, зокрема президент UFC Дана Вайт.

Очікується, що Zuffa Boxing стане новим гравцем на професійному боксерському ринку та залучить до своїх турнірів відомих спортсменів.

Останні бої Гвоздика

Українець востаннє виходив на ринг 19 квітня цього року. У поєдинку проти американця Ентоні Голлавея українець упевнено переміг достроково: вже у третьому раунді він кілька разів відправляв суперника в нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

До цього екс-чемпіон світу не проводив офіційних поєдинків майже рік. 16 червня 2024-го він бився за вакантний титул за версією WBC та поступився американцю Давіду Бенавідесу одностайним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що наступний бій Гвоздика повинен відбутись 5 лютого 2026 року у Монреалі. Суперником Олександра мав стати тимчасовий чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі Альберто Рамірес. Однак ці плани зірвалися.

Професіональна кар'єра Гвоздика

Після успішних виступів на аматорському ринзі бронзовий призер Олімпіади-2012 у вагової категорії до 81 кг вирішив спробувати себе у профі-боксі. Дебютував 12 квітня 2014 року.

З того часу провів 23 професіональні поєдинки, в яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). У 2018 році, здолав канадця Адоніса Стівенса і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Провів один успішний захист – проти француза Дуду Нгумбу.

Першої поразки зазнав у жовтні 2019 року, програвши чемпіонський титул Артуру Бетербієву. Після чого не змагався упродовж двох з половиною років. Повернувся на ринг у лютому 2023-го. Мав три перемоги поспіль до поєдинку з Бенавідесом.