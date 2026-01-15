Гвоздик выйдет на ринг в турнире президента UFC: когда бой и кто соперник

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик, вероятно, примет участие в вечере бокса нового промоушена Zuffa Boxing.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля.
Гвоздик рассматривается как участник одного из первых турниров новосозданного промоушена. Соревнование планируют провести 1 февраля в американском Лас-Вегасе.
Вероятным соперником украинца называют американского боксера сербского происхождения Радивое Калайджича. Официального подтверждения поединка пока нет. Однако, по данным инсайдера, стороны уже достигли принципиальной договоренности.
Новый боксерский проект Zuffa Boxing создан как совместная инициатива компаний TKO и Sela. К его запуску присоединились влиятельные представители индустрии единоборств и шоу-бизнеса, в частности президент UFC Дана Уайт.
Ожидается, что Zuffa Boxing станет новым игроком на профессиональном боксерском рынке и привлечет к своим турнирам известных спортсменов.
Украинец в последний раз выходил на ринг 19 апреля этого года. В поединке против американца Энтони Голлавея украинец уверенно победил досрочно: уже в третьем раунде он несколько раз отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.
До этого экс-чемпион мира не проводил официальных поединков почти год. 16 июня 2024-го он дрался за вакантный титул по версии WBC и уступил американцу Давиду Бенавидесу единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что следующий бой Гвоздика должен состояться 5 февраля 2026 года в Монреале. Соперником Александра должен был стать временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Альберто Рамирес. Однако эти планы сорвались.
После успешных выступлений на любительском ринге бронзовый призер Олимпиады-2012 в весовой категории до 81 кг решил попробовать себя в профи-боксе. Дебютировал 12 апреля 2014 года.
С тех пор провел 23 профессиональных поединка, в которых одержал 21 победу (16 - нокаутом). В 2018 году, одолел канадца Адониса Стивенса и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Провел одну успешную защиту - против француза Дуду Нгумбу.
Первое поражение потерпел в октябре 2019 года, проиграв чемпионский титул Артуру Бетербиеву. После чего не соревновался в течение двух с половиной лет. Вернулся на ринг в феврале 2023-го. Имел три победы подряд до поединка с Бенавидесом.
