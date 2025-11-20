Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України: як він це зробив

Сенсаційний стрибок: Гуцуляк - лідер збірної

Півзахисник Олексій Гуцуляк завершив 2025 рік у статусі абсолютного лідера за голами у складі національної збірної України.

Усього за дев'ять поєдинків він п'ять разів вразив ворота суперників, додавши до цього дві результативні передачі. Його загальна результативність у сім балів стала ключовою для команди.

Цей вражаючий зліт є особливо помітним, зважаючи на його статистику у попередньому сезоні, адже у 2024 році Гуцуляк провів п'ять ігор за "синьо-жовтих", але не відзначився жодною результативною дією.

Голи Гуцуляка: статистика сезону

П’ять голів Олексія Гуцуляка у 2025 році були розподілені між різними турнірами та ігровими умовами. Три з них він забив у відбірковому циклі чемпіонату світу - двічі у матчах проти Ісландії та один раз у поєдинку з Азербайджаном.

Ще один гол Гуцуляк відзначив у Лізі націй, коли його команда зустрічалася з Бельгією. Останній м’яч він записав на свій рахунок у міжнародному турнірі під час зустрічі з командою Нової Зеландії.

Цікаво, що три голи він забив у домашніх матчах, по одному - у виїзній грі та на нейтральному полі.

Щодо ігрового часу, три голи були забиті ним у других таймах і два - у перших. У трьох випадках він розпочинав матч у стартовому складі, а двічі відзначився після виходу на заміну.

Гуцуляк увійшов у топ українських бомбардирів

Завдяки п'яти забитим м'ячам, Олексій Гуцуляк увійшов до історичної когорти гравців, яким вдавалося досягти такої ж високої позначки результативності за один календарний рік у національній команді.

Він став лише п'ятим футболістом за часи незалежності, хто продемонстрував подібну гольову ефективність.

Серед гравців, які раніше досягали цього рубежу - лише легенди українського футболу, а саме: Андрій Шевченко, Олександр Алієв, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Рейтинг гравців за найбільшою кількістю голів за рік у складі збірної України: