UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України: як він це зробив

Олексій Гуцуляк (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Півзахисник "Полісся" та збірної України Олексій Гуцуляк став найрезультативнішим гравцем національної команди у 2025 році.

Про найрезультативнішого гравця збірної України - повідомляє РБК-Україна.

Сенсаційний стрибок: Гуцуляк - лідер збірної

Півзахисник Олексій Гуцуляк завершив 2025 рік у статусі абсолютного лідера за голами у складі національної збірної України.

Усього за дев'ять поєдинків він п'ять разів вразив ворота суперників, додавши до цього дві результативні передачі. Його загальна результативність у сім балів стала ключовою для команди.

Цей вражаючий зліт є особливо помітним, зважаючи на його статистику у попередньому сезоні, адже у 2024 році Гуцуляк провів п'ять ігор за "синьо-жовтих", але не відзначився жодною результативною дією.

Голи Гуцуляка: статистика сезону

П’ять голів Олексія Гуцуляка у 2025 році були розподілені між різними турнірами та ігровими умовами. Три з них він забив у відбірковому циклі чемпіонату світу - двічі у матчах проти Ісландії та один раз у поєдинку з Азербайджаном.

Ще один гол Гуцуляк відзначив у Лізі націй, коли його команда зустрічалася з Бельгією. Останній м’яч він записав на свій рахунок у міжнародному турнірі під час зустрічі з командою Нової Зеландії.

Цікаво, що три голи він забив у домашніх матчах, по одному - у виїзній грі та на нейтральному полі.

Щодо ігрового часу, три голи були забиті ним у других таймах і два - у перших. У трьох випадках він розпочинав матч у стартовому складі, а двічі відзначився після виходу на заміну.

Гуцуляк увійшов у топ українських бомбардирів

Завдяки п'яти забитим м'ячам, Олексій Гуцуляк увійшов до історичної когорти гравців, яким вдавалося досягти такої ж високої позначки результативності за один календарний рік у національній команді.

Він став лише п'ятим футболістом за часи незалежності, хто продемонстрував подібну гольову ефективність.

Серед гравців, які раніше досягали цього рубежу - лише легенди українського футболу, а саме: Андрій Шевченко, Олександр Алієв, Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.

Рейтинг гравців за найбільшою кількістю голів за рік у складі збірної України:

  • Андрій Ярмоленко - 7 голів у 12 матчах (2016)
  • Андрій Шевченко - 6 голів у 9 матчах (2001)
  • Андрій Ярмоленко - 6 голів у 11 матчах (2013)
  • Андрій Ярмоленко - 6 голів у 14 матчах (2021)
  • Роман Яремчук - 6 голів у 17 матчах (2021)
  • Олексій Гуцуляк - 5 голів у 9 матчах (2025)
  • Андрій Шевченко - 5 голів у 5 матчах (2000)
  • Андрій Шевченко - 5 голів у 8 матчах (2006)
  • Олександр Алієв - 5 голів у 8 матчах (2010)
  • Роман Яремчук - 5 голів у 8 матчах (2019)

Раніше ми навели остаточний список суперників України у плейоф та повідомили дату жеребкування.

Також читайте про скандал з чаклуном у матчі африканського відбору на ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниФутбол