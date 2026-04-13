Гучна сенсація в Руані: 19-річна українка розгромила чемпіонку US Open у дебютному матчі WTA

22:10 13.04.2026 Пн
2 хв
Історичний тріумф Вероніки Подрез: як юна дебютантка за годину вибила екс-третю ракетку світу та встановила особистий рекорд
aimg Андрій Костенко
Вероніка Подрез (фото: "Великий теніс України")

Український теніс отримав нове ім'я на світовій арені. 19-річна Вероніка Подрез створила головну сенсацію стартового раунду турніру WTA 250 у французькому Руані. У своєму першому в кар'єрі матчі на такому рівні українка не просто перемогла, а буквально розбила досвідчену зірку світового тенісу, володарку титулу Grand Slam.

WTA 250, Руан. 1/16 фіналу

Вероніка Подрез (Україна) – Слоун Стівенс (США) – 6:2, 6:1

Перемога за 71 хвилину

Суперницею Подрез (WTA 206) стала іменита американка, 33-річна Слоан Стівенс – колишня третя ракетка світу та чемпіонка US Open-2017. Зазначимо, що зараз зіркова тенісистка переживає колосальний спад у кар'єрі: вона лише 552-га у світовому рейтингу, а на турнір потрапила завдяки вайлд-кард.

Попри колосальну різницю у досвіді, українка, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію, домінувала на корті протягом усієї зустрічі. Матч тривав трохи більше години (71 хвилину) і завершився розгромним рахунком – 6:2, 6:1.

Для Вероніки це був абсолютний дебют в основній сітці дорослого туру WTA. До цього моменту 19-річна тенісистка виступала виключно на турнірах серії ITF та "челенджерах".

Рекордний злет у рейтингу

Перемога над Стівенс стала для Подрез вже третьою поспіль у Руані (включно з кваліфікацією). Завдяки цьому успіху українка здійснила потужний ривок у світовій класифікації. У режимі реального часу Вероніка піднялася на 190-те місце в рейтингу WTA. Це її новий особистий рекорд – раніше Подрез ніколи не входила навіть до топ-200.

Що далі

У другому колі (1/8 фіналу) на українку чекає зустріч із переможницею пари Елізабетта Коччаретто (Італія, WTA 42) – Аліна Чараєва ("нейтральна", WTA 126 ).

Окрім Вероніки, на турнірі в Руані виступлять ще дві українки – Марта Костюк та Олександра Олійникова, які розпочнуть свій шлях у змаганнях 14 та 15 квітня відповідно.

Раніше ми писали, що визначилися всі суперники збірної України у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

