Гучна сенсація на ATP Finals 2025: такі півфінальні пари ніхто не очікував
На Підсумковому турнірі ATP у Турині завершився груповий етап змагань. За його підсумками сформувалися півфінальні пари.
Група Джиммі Коннорса: все вирішив один гейм
В останньому турі групового раунду від квартету Джиммі Коннорса до півфіналу вийшли лідер світового рейтингу Карлос Алькарас та Алекс Де Мінор.
Якщо іспанець виграв усі три матчі, то австралієць – лише один. Він показав однаковий результат з іншими учасниками – Тейлором Фрітцом та Лоренцо Музетті, проте випередив їх за додатковими показниками. Причому заочну суперечку з Фрітцом вирішило те, що у Де Мінора – лише на один виграний гейм більше.
Група Джиммі Коннорса, підсумкова таблиця
- Карлос Алькарас (Іспанія) – 3 перемоги (сети – 6:1)
- Алекс Де Мінор (Австралія) – 1 (сети – 3:4, гейми – 37:39)
- Тейлор Фрітц (США) – 1 (сети – 3:4, гейми – 36:39)
- Лоренцо Музетті (Італія) – 1 (сети – 2:5)
Несподівана розв'язка в групі Бйорна Борга
У іншому квартеті – групі Бйорна Борга, з першого місця впевнено вийшов у плей-офф Яннік Сіннер. Італієць не просто виграв усі матчі, а й не віддав суперникам жодного сету.
А от розв'язка у суперечці за другу путівку принесла несподіваний результат. Все вирішувалось у матчі між Александером Звєрєвим і Феліксом Оже-Альяссімом. Канадець переміг у двох сетах (6:4, 7:6) та залишив третю ракетку світу за бортом турніру.
Перемога над Звєрєвим стала для Оже-Альяссіма четвертою у десяти очних матчах з німцем і другою у сезоні. Він вперше в кар'єрі вийшов у півфінал Підсумкового турніру.
Група Бйорна Борга, підсумкова таблиця
- Яннік Сіннер (Італія) – 3 перемоги (сети – 6:0)
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 2 (сети – 4:2)
- Александер Звєрєв (Німеччина) – 1 (сети – 2:4)
- Бен Шелтон (США) – 0 (сети – 1:6)
Хто з ким зіграє в півфіналі
Таким чином визначилися учасники півфінальних пар. На цьому етапі переможці груп зіграють з тенісистами, що фінішували другими в інших квартетах.
Півфінальні пари
- Карлос Алькарас – Фелікс Оже-Альяссім
- Яннік Сіннер – Алекс Де Мінор
Поєдинки півфіналу відбудуться 15 листопада. А чемпіон визначиться у неділю, 16-го числа.
У минулому році Підсумковий турнір АТР виграв Сіннер.
