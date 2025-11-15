ua en ru
Гучна сенсація на ATP Finals 2025: такі півфінальні пари ніхто не очікував

Субота 15 листопада 2025 10:40
Гучна сенсація на ATP Finals 2025: такі півфінальні пари ніхто не очікував Фото: Фелікс Оже-Альяссім (x.com/atptour)
Автор: Андрій Костенко

На Підсумковому турнірі ATP у Турині завершився груповий етап змагань. За його підсумками сформувалися півфінальні пари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Група Джиммі Коннорса: все вирішив один гейм

В останньому турі групового раунду від квартету Джиммі Коннорса до півфіналу вийшли лідер світового рейтингу Карлос Алькарас та Алекс Де Мінор.

Якщо іспанець виграв усі три матчі, то австралієць – лише один. Він показав однаковий результат з іншими учасниками – Тейлором Фрітцом та Лоренцо Музетті, проте випередив їх за додатковими показниками. Причому заочну суперечку з Фрітцом вирішило те, що у Де Мінора – лише на один виграний гейм більше.

Група Джиммі Коннорса, підсумкова таблиця

  1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 3 перемоги (сети – 6:1)
  2. Алекс Де Мінор (Австралія) – 1 (сети – 3:4, гейми – 37:39)
  3. Тейлор Фрітц (США) – 1 (сети – 3:4, гейми – 36:39)
  4. Лоренцо Музетті (Італія) – 1 (сети – 2:5)

Несподівана розв'язка в групі Бйорна Борга

У іншому квартеті – групі Бйорна Борга, з першого місця впевнено вийшов у плей-офф Яннік Сіннер. Італієць не просто виграв усі матчі, а й не віддав суперникам жодного сету.

А от розв'язка у суперечці за другу путівку принесла несподіваний результат. Все вирішувалось у матчі між Александером Звєрєвим і Феліксом Оже-Альяссімом. Канадець переміг у двох сетах (6:4, 7:6) та залишив третю ракетку світу за бортом турніру.

Перемога над Звєрєвим стала для Оже-Альяссіма четвертою у десяти очних матчах з німцем і другою у сезоні. Він вперше в кар'єрі вийшов у півфінал Підсумкового турніру.

Група Бйорна Борга, підсумкова таблиця

  1. Яннік Сіннер (Італія) – 3 перемоги (сети – 6:0)
  2. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 2 (сети – 4:2)
  3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 1 (сети – 2:4)
  4. Бен Шелтон (США) – 0 (сети – 1:6)

Хто з ким зіграє в півфіналі

Таким чином визначилися учасники півфінальних пар. На цьому етапі переможці груп зіграють з тенісистами, що фінішували другими в інших квартетах.

Півфінальні пари

  • Карлос Алькарас – Фелікс Оже-Альяссім
  • Яннік Сіннер – Алекс Де Мінор

Поєдинки півфіналу відбудуться 15 листопада. А чемпіон визначиться у неділю, 16-го числа.

У минулому році Підсумковий турнір АТР виграв Сіннер.

Раніше ми розповіли про несподіваний інцидент за участю Александера Звєрєва на Підсумковому турнірі.

Також читайте, як Карлос Алькарас повернув собі лідерство в світовому тенісі.

