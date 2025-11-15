ua en ru
Громкая сенсация на ATP Finals 2025: такие полуфинальные пары никто не ожидал

Суббота 15 ноября 2025 10:40
Громкая сенсация на ATP Finals 2025: такие полуфинальные пары никто не ожидал Фото: Феликс Оже-Альяссим (x.com/atptour)
Автор: Андрей Костенко

На Итоговом турнире ATP в Турине завершился групповой этап соревнований. По его итогам сформировались полуфинальные пары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Группа Джимми Коннорса: все решил один гейм

В последнем туре группового раунда от квартета Джимми Коннорса в полуфинал вышли лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас и Алекс Де Минор.

Если испанец выиграл все три матча, то австралиец - только один. Он показал одинаковый результат с другими участниками - Тейлором Фритцом и Лоренцо Музетти, однако опередил их по дополнительным показателям. Причем заочный спор с Фритцом решило то, что у Де Минора - лишь на один выигранный гейм больше.

Группа Джимми Коннорса, итоговая таблица

  1. Карлос Алькарас (Испания) - 3 победы (сеты - 6:1)
  2. Алекс Де Минор (Австралия) - 1 (сеты - 3:4, геймы - 37:39)
  3. Тейлор Фритц (США) - 1 (сеты - 3:4, геймы - 36:39)
  4. Лоренцо Музетти (Италия) - 1 (сеты - 2:5)

Неожиданная развязка в группе Бьорна Борга

В другом квартете - группе Бьорна Борга, с первого места уверенно вышел в плей-офф Янник Синнер. Итальянец не просто выиграл все матчи, но и не отдал соперникам ни одного сета.

А вот развязка в споре за вторую путевку принесла неожиданный результат. Все решалось в матче между Александером Зверевым и Феликсом Оже-Альяссимом. Канадец победил в двух сетах (6:4, 7:6) и оставил третью ракетку мира за бортом турнира.

Победа над Зверевым стала для Оже-Альяссима четвертой в десяти очных матчах с немцем и второй в сезоне. Он впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира.

Группа Бьорна Борга, итоговая таблица

  1. Янник Синнер (Италия) - 3 победы (сеты - 6:0)
  2. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 2 (сеты - 4:2)
  3. Александер Зверев (Германия) - 1 (сеты - 2:4)
  4. Бен Шелтон (США) - 0 (сеты - 1:6)

Кто с кем сыграет в полуфинале

Таким образом определились участники полуфинальных пар. На этом этапе победители групп сыграют с теннисистами, финишировавшими вторыми в других квартетах.

Полуфинальные пары

  • Карлос Алькарас - Феликс Оже-Альяссим
  • Янник Синнер - Алекс Де Минор

Поединки полуфинала состоятся 15 ноября. А чемпион определится в воскресенье, 16-го числа.

В прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл Синнер.

Ранее мы рассказали о неожиданном инциденте с участием Александера Зверева на Итоговом турнире.

Также читайте, как Карлос Алькарас вернул себе лидерство в мировом теннисе.

Теннис
