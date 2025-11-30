Гран-прі Катару загострило інтригу у Формулі-1: Норріс проти Ферстаппена - хто вирве чемпіонство?

Ферстаппен здобуває перемогу завдяки стратегії команди

Гонка на автодромі Лусаїл завершилася перемогою пілота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Його успіх забезпечила швидка та продумана стратегія команди, яка дозволила випередити суперників на ключових етапах заїзду.

Другим фінішував Оскар Піастрі з "Макларен", а третім - Карлос Сайнс з "Вільямс", що стало другим подіумом команди у сезоні.

Аварія на старті та піт-стопи змінили розстановку

Ключовим моментом гонки стала аварія П’єра Гаслі та Ніко Хюлькенберга на початку дистанції, через що більшість пілотів були змушені робити додаткові піт-стопи.

Обмеження на використання шин у Катарі вплинули на тактику "Макларен" - Ландо Норріс та Оскар Піастрі після обов’язкових заїздів опинилися позаду суперників.

Норріс, який міг оформити чемпіонство вже в Катарі, піднявся лише на четверту позицію через проблеми конкурентів, а Піастрі так і не зміг наздогнати Ферстаппена.

Таблиця загального заліку перед фіналом

Після 23 етапів сезону команди розташувалися так:

Ландо Норріс ("Макларен") - 408 очок

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 396

Оскар Піастрі ("Макларен") - 392

Джордж Расселл ("Мерседес") - 309

Шарль Леклер ("Феррарі") - 230

Льюїс Гамільтон ("Феррарі") - 152

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") - 150

Алекс Албон ("Вільямс") - 73

Карлос Сайнс ("Вільямс") - 64-

Ісак Аджар ("Рейсінг Буллз") - 51

Ніко Хюлькенберг ("Заубер") - 49

Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") - 48

Олівер Берман ("Гаас") - 41

Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") - 38

Юкі Цунода ("Ред Булл") - 33

Естебан Окон ("Гаас") - 32

Ленс Стролл ("Астон Мартін") - 32

П'єр Гаслі ("Альпін") - 22

Габріель Бортолето ("Заубер") - 19

Франко Колапінто ("Альпін") - 0

Джек Дуен ("Альпін") – 0.

Для того, щоб вперше у своїй кар'єрі стати чемпіоном світу, Норрісу достатньо фінішувати на подіумі (1-3 місце) в Абу-Дабі, незалежно від результату Ферстаппена.

Гонщику "Ред Булл" необхідна не лише перемога, а й те, щоб Норріс посів четверте місце або нижче.

У разі рівності очок, як це було у 2021 році, враховуватиметься кількість перемог у основних гонках. Наразі всі троє претендентів мають по сім тріумфів, тому спеціалісти будуть рахувати кількість других місць.

Фінал сезону очікується напруженим

Гран-прі Абу-Дабі, останній етап сезону, розпочнеться кваліфікацією 6 грудня о 16:00 за київським часом, основна гонка 7 грудня о 15:00.

Вперше за кілька сезонів титул у Формулі-1 вирішиться саме на останньому етапі, і інтрига збережеться до фінального кола.