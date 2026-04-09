Град каміння та розбите скло: як фанати "Барселони" зустрічали "Атлетіко" перед грою ЛЧ (шокуюче відео)

11:20 09.04.2026 Чт
Агресивна атака на автобус мадридців не завадила "матрацникам" здобути сенсаційну перемогу в Каталонії
Град каміння та розбите скло: як фанати "Барселони" зустрічали "Атлетіко" перед грою ЛЧ (шокуюче відео)

Напередодні першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів у Барселоні спалахнув гучний скандал. Натовп розлючених фанатів господарів атакував автобус із футболістами мадридського "Атлетіко", закидавши його камінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання Diario SPORT.

Напад на під'їзді до стадіону

Інцидент стався, коли транспорт із гравцями "Атлетіко" намагався проїхати крізь щільний натовп вболівальників "синьо-гранатових". У бік автобуса полетів град твердих предметів. Внаслідок влучань каміння у салоні було потрощено щонайменше два бокових вікна.

Кадри інциденту зафіксували очевидці: на відео видно, як фанати свідомо цілили в транспортний засіб, намагаючись залякати суперника перед грою.

Тріумф на тлі скандалу

Попри шокуючий прийом біля стадіону, гравці "Атлетіко" продемонстрували залізну витримку. Мадридці не лише вистояли під тиском трибун, а й здобули суху перемогу з рахунком 2:0. Голами у ворота "Барселони" відзначилися Хуліан Альварес та Александер Серлот.

Загалом "Атлетіко" вперше за 20 років переміг на "Камп Ноу": безвиграшна серія налічувала 24 матчі (8 нічиїх та 16 поразок).

Цей результат робить мадридський клуб фаворитом на вихід у півфінал. Матч-відповідь заплановано на 14 квітня о 22:00 за київським часом. Вона відбудеться у Мадриді, де вже каталонцям доведеться відчути на собі атмосферу чужого стадіону.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетіко" (відео: Megogo)

Реакція Сімеоне та що скаже УЄФА

Головний тренер мадридців Дієго Сімеоне після матчу заявив, що такі випадки в Барселоні вже стали системними. За словами наставника, суспільство не змінюється, а подібний прийом для його команди є звичною справою під час візитів до Каталонії.

Зазначимо, це вже не перший випадок агресивної поведінки вболівальників каталонців перед поєдинками ЛЧ. Раніше УЄФА вже штрафувала "Барселону" за неналежну організацію безпеки біля стадіону, проте інцидент із пошкодженням автобусу може призвести до більш жорстких санкцій проти каталонського клубу.

Повернення до графіків: чому в Україні знову почали вимикати світло
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
