Град камней и разбитые стекла: как фанаты "Барселоны" встречали "Атлетико" перед игрой ЛЧ (шокирующее видео)
Накануне первого четвертьфинала Лиги чемпионов в Барселоне вспыхнул громкий скандал. Толпа разъяренных фанатов хозяев атаковала автобус с футболистами мадридского "Атлетико", забросав его камнями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Diario SPORT.
Нападение на подъезде к стадиону
Инцидент произошел, когда транспорт с игроками "Атлетико" пытался проехать сквозь плотную толпу болельщиков "сине-гранатовых". В сторону автобуса полетел град твердых предметов. В результате попаданий камней в салоне было разбито по меньшей мере два боковых окна.
Кадры инцидента зафиксировали очевидцы: на видео видно, как фанаты сознательно целились в транспортное средство, пытаясь запугать соперника перед игрой.
El Atlético ganó el acceso al estadio azulgrana sin problemas.- Diario SPORT (@sport) 8 апреля 2026 года
El bus rojiblanco entró escoltado por los mossos y por encima de la velocidad permitida para esquivar el lanzamiento de objetos.
En la vuelta de Copa quedó dañada una luneta lateral.
@DBR8 pic.twitter.com/yiOV5KR6i3
Триумф на фоне скандала
Несмотря на шокирующий прием у стадиона, игроки "Атлетико" продемонстрировали железную выдержку. Мадридцы не только выстояли под давлением трибун, но и одержали сухую победу со счетом 2:0. Голами в ворота "Барселоны" отметились Хулиан Альварес и Александер Серлот.
Этот результат делает мадридский клуб фаворитом на выход в полуфинал. Ответный матч запланирован на 14 апреля в 22:00 по киевскому времени. Она состоится в Мадриде, где уже каталонцам придется почувствовать на себе атмосферу чужого стадиона.
Обзор матча "Барселона" - "Атлетико" (видео: Megogo)
Реакция Симеоне и что скажет УЕФА
Главный тренер мадридцев Диего Симеоне после матча заявил, что такие случаи в Барселоне уже стали системными. По словам наставника, общество не меняется, а подобный прием для его команды является обычным делом во время визитов в Каталонию.
Отметим, это уже не первый случай агрессивного поведения болельщиков каталонцев перед поединками ЛЧ. Ранее УЕФА уже штрафовала "Барселону" за ненадлежащую организацию безопасности возле стадиона, однако инцидент с повреждением автобуса может привести к более жестким санкциям против каталонского клуба.
Также читайте о невероятном достижении легендарного Мануэля Нойера в Лиге чемпионов.