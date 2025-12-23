Готовий навіть на ротацію: Левандовський чіпляється за "Барселону", але клуб вже шукає заміну

Роль у "Барселоні" та фактор Фліка

Кар'єрний пріоритет 37-річного форварда – залишитися на "Камп Ноу". Проте ситуацію ускладнює конкуренція всередині команди.

Головний тренер Гансі Флік дедалі частіше довіряє місце в атаці Феррану Торресу, тоді як польському форварду заважають рецидиви травми стегна.

Крім того, за інформацією каталонських ЗМІ, влітку клуб може зосередитися на пошуку молодшого нападника. Серед потенційних цілей називають Хуліана Альвареса з "Атлетіко" та Гаррі Кейна з "Баварії".

На цьому тлі спекуляції щодо майбутнього поляка лише посилюються, адже чинний контракт нападника спливає влітку наступного року.

Інтерес з боку MLS та "Мілана"

Якщо домовитися з "Барсою" не вдасться, у ветерана є декілька можливих варіантів. Раніше вже з'являлася інформація про інтерес до нього італійського "Мілана" та клубу MLS "Чикаго Файр".

Тепер виник ще один претендент – також з-за океану. Левандовський потрапив у сферу інтересів "Орландо Сіті", який готовий включитися в боротьбу за зіркового форварда.

Готовий на поступки

Попри це, сам гравець наразі не дає публічних коментарів щодо конкретних пропозицій. За даними каталонського видання Sport, наразі Левандовський не поспішає з вибором. Він хоче дочекатися позиції "Барселони", навіть якщо остаточне рішення клуб ухвалить наприкінці сезону.

Більше того, форвард відкритий до продовження контракту на гірших фінансових умовах і навіть готовий погодитися на роль гравця ротації.

Статистика сезону

У поточній кампанії Левандовський провів за "Барселону" 18 матчів у всіх турнірах.

Він записав до свого активу 8 голів та 2 результативні передачі.

Роберт Левандовський у складі збірної Польщі (фото: x.com/pzpn_pl)

Хто такий Роберт Левандовський

Нападник іспанської "Барселони" та капітан збірної Польщі. Учасник чотирьох чемпіонатів Європи (2012, 2016, 2020, 2024) і двох чемпіонатів світу (2018, 2022). Один із найкращих форвардів сучасності.

Починав кар'єру в Польщі, згодом виступав у Німеччині – за "Боруссію" Дортмунд та "Баварію". З двома клубами 10 разів вигравав Бундеслігу (двічі з "Боруссією" та вісім разів – з "Баварією"). З мюнхенцями також перемагав у Лізі чемпіонів у 2020-му. Того ж року отримав нагороду The Best FIFA Men’s Player.

Другий бомбардир в історії Бундесліги та один із найкращих голеадорів Ліги чемпіонів. Відомий рекордом – п'ять голів за дев'ять хвилин у матчі Бундесліги.

За збірну Польщі виступає з 2008 року, провів за неї 163 матчі та забив 88 голів.