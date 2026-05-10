Головна битва у Лас-Вегасі: де в Україні вночі дивитися бій Богачука проти зіркового американця

Великий бій в елітному промоушені

10-раундовий поєдинок між Сергієм Богачуком (27–3, 24 КО) та американцем Шейном Мослі-молодшим (22–5, 12 КО) стане центральною подією шоу. Обидва бійці вже пройшли офіційну процедуру зважування, показавши ідентичний результат – 72,57 кг.

У другому за значимістю бою вечора глядачі побачать протистояння в напівсередній вазі між двома американцями – Джуліаном Родрігесом (25–1, 15 KO) та непереможеним Джеймсом Переллою (21–0, 15 KO).

Другий вихід Богачука та дебют Мослі

Для Богачука це буде вже другий виступ під егідою Zuffa. У лютому українець тріумфально дебютував у цій організації, вирвавши складну перемогу у Раджаба Бутаєва. Тепер Сергій має закріпити свій статус лідера середньої ваги.

Натомість для 35-річного Мослі-молодшого – сина легендарного члена Залу слави боксу Шейна Мослі – поєдинок проти українця стане дебютом у промоушені. Попри поразку у своєму останньому бою проти Абеля Рамоса за тимчасовий пояс WBC у грудні минулого року, американець залишається вкрай небезпечним опонентом. До цієї невдачі Мослі мав серію з п'яти перемог поспіль, зокрема над екс-чемпіоном світу Деніелом Джейкобсом.

Старі рахунки та "спільний ворог"

Цікавою деталлю протистояння є спільний знайомий обох боксерів – Брендон Адамс. Саме від нього Мослі зазнав однієї зі своїх поразок у 2018 році.

Для Богачука Адамс взагалі став справжнім прокляттям: Сергій програвав американцю двічі – у 2021-му та в реванші у вересні минулого року.

Хто такий Сергій Богачук

31-річний уродженець Вінниці голосно заявив про себе в 2016 році, коли в рамках напівпрофесійної ліги WSB у Харкові сенсаційно переміг зірку аматорського боксу Роніеля Іглесіаса - дворазового олімпійського чемпіона з Куби.

Після цього на українця звернув увагу впливовий промоутер Том Леффлер, який підписав із ним контракт. Богачук переїхав до США, де тренувався у легендарного Абеля Санчеса, а згодом - у Мануеля Роблеса.

Став володарем титулу WBC Continental Americas, провів кілька ефектних захистів, а у 2023 році завоював тимчасовий титул WBC в першій середній вазі, перемігши Брайана Мендосу.

У дебютному захисті титулу в серпні 2024 року влаштував запаморочливий бій із Вірджилом Ортісом, двічі відправляв того в нокдаун, але програв рішенням суддів.

Попри лідерство у рейтингу WBC, більше чемпіонських шансів не отримував. Після поразки від Ортіса провів чотири поєдинки, у яких здобув три перемоги та одного разу програв.

Де та коли дивитися трансляцію

Вечір боксу в Лас-Вегасі розпочнеться о 4:00 за київським часом. Головні герої, Богачук та Мослі, з'являться в рингу орієнтовно о 6:00 ранку.

Головним транслятором шоу в світі є стрімінговий сервіс DAZN. Безкоштовний показ події наживо в України забезпечить платформа Setanta Sports.