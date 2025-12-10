"Глючний гламур", поеткор і Gimme Gummy: Pinterest назвав головні тренди 2026 року

Як зазначається у дослідженні, у найближчі роки споживачі шукатимуть комфорту, автентичності та стриманого оптимізму на тлі перевантаження інформацією і соціальними мережами.

За даними Pinterest, тренди нині розвиваються у 4,4 раза швидше, ніж сім років тому.

У 2026 році користувачі намагатимуться подолати "втому від трендів", звертаючись до особистих сенсів, ностальгії та самовираження.

При цьому 55% респондентів у світі назвали комфорт головною емоційною потребою у повсякденному житті, а 42% зізналися, що беруть участь лише в тих трендах, які відповідають їхній особистості.

Глава глобального напряму досліджень і трендів Pinterest Сідні Стенбек пояснила, що у 2026 році люди тікатимуть від "гіперстимуляції" не через масові віяння, а через індивідуальність.

"Замість соціального порівняння та FOMO тренди Pinterest зберігають персональну ідентичність. У 2026 році люди адаптуватимуть їх під себе, не жертвуючи самовираженням", - зазначила Стенбек.

Ностальгія, комфорт і "м’яке минуле"

Pinterest фіксує стрімке зростання ностальгічних трендів. Майже 52% опитаних переглядають класичні фільми та серіали, а близько 40% повертаються до традиційної "комфортної" їжі.

Цей запит трансформується у новий напрям - "повернення минулого" з сучасною інтерпретацією.

Серед ключових трендів:

Gimme Gummy - гумова естетика, желейна косметика, 3D-прикрасии, ASMR-текстури.

Pinterest назвав головні тренди 2026 року (фото: pinterest.com)

FunHaus - цирковий стиль в інтер’єрі з яскравими смугами й театральними формами.

Throwback Kid - повернення іграшок 60-2000-х, вінтажний дитячий одяг.

Pen Pals - відродження листування паперовими листами як елементу креативної комунікації.

Cabbage Crush - капуста як головний суперфуд року.

Самовираження замість копіювання

У 2026 році тренди більше не сприйматимуться як обов’язкові для наслідування. Pinterest відзначає перехід від масового копіювання до індивідуального кураторства стилю.

Серед найяскравіших напрямів:

Afrohemian Decor - поєднання африканських мотивів і бохо.

Glamoratti - максималізм, великі прикраси, костюми з об’ємними плечима.

Poetcore - поетична естетика з водолазками, вінтажними піджаками і сумками-сатчелами.

Khaki Coded - утилітарний "мандруючий" стиль.

Neo Deco - сучасна інтерпретація ар-деко.

Тренди краси: "глючний гламур" і вампірська романтика

Окремий блок Pinterest приділив б’юті-трендам, у яких домінують асиметрія та експерименти:

Glitchy Glam - навмисна "недосконалість" макіяжу.

Vamp Romantic - готична естетика з глянцевими акцентами.

Laced Up - мереживо в одязі, нігтях, аксесуарах.

Scent Stacking - змішування ароматів для створення власного парфумерного підпису.

Pinterest також виділяє напрям "заземленого оптимізму" - коли люди живуть "тут і тепер", не будуючи далеких планів.

До нього увійшли тренди Cool Blue, Wilderkind, Extra Celestial, Opera Aesthetic, а також нові формати подорожей - від містичних ландшафтів до адреналінових маршрутів.