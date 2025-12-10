"Глючний гламур", поеткор і Gimme Gummy: Pinterest назвав головні тренди 2026 року
Платформа Pinterest оприлюднила щорічний аналітичний звіт Pinterest Predicts, у якому назвала ключові глобальні тренди 2026 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт вебсервісу для створення колекцій фото та відео.
Як зазначається у дослідженні, у найближчі роки споживачі шукатимуть комфорту, автентичності та стриманого оптимізму на тлі перевантаження інформацією і соціальними мережами.
За даними Pinterest, тренди нині розвиваються у 4,4 раза швидше, ніж сім років тому.
У 2026 році користувачі намагатимуться подолати "втому від трендів", звертаючись до особистих сенсів, ностальгії та самовираження.
При цьому 55% респондентів у світі назвали комфорт головною емоційною потребою у повсякденному житті, а 42% зізналися, що беруть участь лише в тих трендах, які відповідають їхній особистості.
Глава глобального напряму досліджень і трендів Pinterest Сідні Стенбек пояснила, що у 2026 році люди тікатимуть від "гіперстимуляції" не через масові віяння, а через індивідуальність.
"Замість соціального порівняння та FOMO тренди Pinterest зберігають персональну ідентичність. У 2026 році люди адаптуватимуть їх під себе, не жертвуючи самовираженням", - зазначила Стенбек.
Ностальгія, комфорт і "м’яке минуле"
Pinterest фіксує стрімке зростання ностальгічних трендів. Майже 52% опитаних переглядають класичні фільми та серіали, а близько 40% повертаються до традиційної "комфортної" їжі.
Цей запит трансформується у новий напрям - "повернення минулого" з сучасною інтерпретацією.
Серед ключових трендів:
Gimme Gummy - гумова естетика, желейна косметика, 3D-прикрасии, ASMR-текстури.
FunHaus - цирковий стиль в інтер’єрі з яскравими смугами й театральними формами.
Throwback Kid - повернення іграшок 60-2000-х, вінтажний дитячий одяг.
Pen Pals - відродження листування паперовими листами як елементу креативної комунікації.
Cabbage Crush - капуста як головний суперфуд року.
Самовираження замість копіювання
У 2026 році тренди більше не сприйматимуться як обов’язкові для наслідування. Pinterest відзначає перехід від масового копіювання до індивідуального кураторства стилю.
Серед найяскравіших напрямів:
Afrohemian Decor - поєднання африканських мотивів і бохо.
Glamoratti - максималізм, великі прикраси, костюми з об’ємними плечима.
Poetcore - поетична естетика з водолазками, вінтажними піджаками і сумками-сатчелами.
Khaki Coded - утилітарний "мандруючий" стиль.
Neo Deco - сучасна інтерпретація ар-деко.
Тренди краси: "глючний гламур" і вампірська романтика
Окремий блок Pinterest приділив б’юті-трендам, у яких домінують асиметрія та експерименти:
Glitchy Glam - навмисна "недосконалість" макіяжу.
Vamp Romantic - готична естетика з глянцевими акцентами.
Laced Up - мереживо в одязі, нігтях, аксесуарах.
Scent Stacking - змішування ароматів для створення власного парфумерного підпису.
Pinterest також виділяє напрям "заземленого оптимізму" - коли люди живуть "тут і тепер", не будуючи далеких планів.
До нього увійшли тренди Cool Blue, Wilderkind, Extra Celestial, Opera Aesthetic, а також нові формати подорожей - від містичних ландшафтів до адреналінових маршрутів.
