Зірки "Пліткарки" і "Надприродного" знімуться в фільмі від Netflix: це варто побачити

Зірка серіалу "Пліткарка" Лейтон Містер та актор з "Надприродного" Джаред Падалекі знімуться у новій романтичній комедії Netflix. Фільм стане екранізацією популярного роману "Охоронниця".
Стрічка буде заснована на бестселері Кетрін Сентер "Охоронниця" ("The Bodyguard"). За сюжетом, головна героїня отримує завдання захищати харизматичного актора екшенів під час свят.
Між героями спалахують іскри, а різдвяний сезон лише ускладнює ситуацію, оголюючи секрети та нові почуття.
"Лейтон та Джаред ідеальні для цих ролей. Глядачі будуть у захваті від їхнього тандему", - прокоментувала режисерка картини Елізабет Аллен Розенбаум.
До акторського складу також приєдналися Енді Макдавелл, кантрі-співак Волкер Гейс, Ноа Лалонд та Тобі Сандеман.
"Я неймовірно радий співпраці з Netflix над цим проєктом! Ця історія настільки зворушлива, що ми не можемо дочекатися, щоб екранізувати роман Кетрін", - поділився враженням Джаред.
Режисеркою стала Елізабет Аллен Розенбаум. Сценарій написали Ерін Кардилло та Річард Кіт. Продюсери - Джина Меттьюз і Ґрант Шарбо, а також Джаред і його дружина Женев'єв.
Зазначається, що фанати роману зможуть взяти участь у виборі офіційної назви майбутнього фільму. Подробиці з'являться на сторінках Містер, Падалекі та авторки книги в соцмережах.
Актори прославилися найхітовішими серіалами. Лейтон отримала впізнаваність завдяки ролі Блер у "Пліткарці", а Джаред знайомий за проєктами "Дівчата Гілмор" та "Надприродне".
Серед останніх фільмів Містер - "EXmas" та трилер "River Wild". Нині її можна побачити у серіалі HBO "I Love LA" та другому сезоні "Nobody Wants This" на Netflix.
Падалекі також відомий завдяки серіалу "Walker". Нещодавно він знову об'єднався з партнером по "Надприродному" Дженсеном Еклзом, знявшись у п'ятому та фінальному сезоні "Хлопаків".
