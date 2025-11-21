Зірки "Пліткарки" і "Надприродного" знімуться в фільмі від Netflix: це варто побачити

Що відомо про новий різдвяний фільм Netflix

Стрічка буде заснована на бестселері Кетрін Сентер "Охоронниця" ("The Bodyguard"). За сюжетом, головна героїня отримує завдання захищати харизматичного актора екшенів під час свят.

Між героями спалахують іскри, а різдвяний сезон лише ускладнює ситуацію, оголюючи секрети та нові почуття.

"Лейтон та Джаред ідеальні для цих ролей. Глядачі будуть у захваті від їхнього тандему", - прокоментувала режисерка картини Елізабет Аллен Розенбаум.

До акторського складу також приєдналися Енді Макдавелл, кантрі-співак Волкер Гейс, Ноа Лалонд та Тобі Сандеман.

"Я неймовірно радий співпраці з Netflix над цим проєктом! Ця історія настільки зворушлива, що ми не можемо дочекатися, щоб екранізувати роман Кетрін", - поділився враженням Джаред.

Джаред Падалекі (фото: Getty Images)

Хто працює над фільмом з Містер та Падалекі

Режисеркою стала Елізабет Аллен Розенбаум. Сценарій написали Ерін Кардилло та Річард Кіт. Продюсери - Джина Меттьюз і Ґрант Шарбо, а також Джаред і його дружина Женев'єв.

Зазначається, що фанати роману зможуть взяти участь у виборі офіційної назви майбутнього фільму. Подробиці з'являться на сторінках Містер, Падалекі та авторки книги в соцмережах.

Фільмографія Лейтон Містер та Джареда Падалекі

Актори прославилися найхітовішими серіалами. Лейтон отримала впізнаваність завдяки ролі Блер у "Пліткарці", а Джаред знайомий за проєктами "Дівчата Гілмор" та "Надприродне".

Серед останніх фільмів Містер - "EXmas" та трилер "River Wild". Нині її можна побачити у серіалі HBO "I Love LA" та другому сезоні "Nobody Wants This" на Netflix.

Падалекі також відомий завдяки серіалу "Walker". Нещодавно він знову об'єднався з партнером по "Надприродному" Дженсеном Еклзом, знявшись у п'ятому та фінальному сезоні "Хлопаків".