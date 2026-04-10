"Глибоке розчарування". Тополя натякнула на особу організатора скандального "зливу"

Що сказала Тополя про розслідування шантажу

Співачка раніше вже заявляла, що знає, хто може стояти за організацією інциденту. Нині вона дала зрозуміти, що це "достатньо" публічна людина.

Так, артистка зазначила, що реакція суспільства на викриття цієї особи може бути емоційною.

"Як мінімум буде перша реакція шоку певного. Глибоке розчарування", - сказала вона.

Також Тополя прокоментувала можливі мотиви зловмисників.

"Там різні були напрямки. Але в них не вийшло, тому що я зробила так, як вони не очікували", - поділилася вона.

Артистка розкрила деталі шахрайської схеми, у якій одну з ключових ролей виконав 23-річний молодик.

"Це все називається комбінація. Він мав втертися в довіру. Це все сплановано. Він отримував за це гроші", - розповіла співачка.

Вона додала, що у справі фігурує не одна людина, а ціла група.

"Там, на жаль, не один фігурант, тому що це все сплановане командою людей. Я скажу про кожного", - підсумувала артистка.



Що відомо про скандал з відео Тополі

Нагадаємо, у січні Олена повідомила, що стала жертвою шахрайської схеми, в межах якої з неї вимагали гроші за нерозповсюдження особистого відео, про зйомку якого вона не знала.

Поліція затримала 23-річного підозрюваного у справі. Олена згодом розкрила деталі стосунків з чоловіком. За її словами, він підлаштував їхню зустріч через пошкодження авто.

Під час спроб шантажу з відео він також намагався виставити себе жертвою тієї самої схеми. Втім, нічого не вийшло. Тополя не пішла на умови зловмисників та звернулася по допомогу до правоохоронних органів.

Наразі, каже Олена, триває досудове розслідування. Вона планує розкрити імена усіх фігурантів, але зможе зробити це лише після суду.