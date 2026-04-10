UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Глибоке розчарування". Тополя натякнула на особу організатора скандального "зливу"

18:40 10.04.2026 Пт
2 хв
Артистка зізналася, коли зможе повідомити імена усіх фігурантів справи
aimg Сюзанна Аль Маріді
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Олена Тополя поділилася новими деталями щодо шантажу та "зливу" інтимного відео. Співачка натякнула на причетність публічної людини та розкрила, коли зможе озвучити імена усіх фігурантів скандальної справи.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram Катерини Осадчої.

Що сказала Тополя про розслідування шантажу

Співачка раніше вже заявляла, що знає, хто може стояти за організацією інциденту. Нині вона дала зрозуміти, що це "достатньо" публічна людина.

Так, артистка зазначила, що реакція суспільства на викриття цієї особи може бути емоційною.

"Як мінімум буде перша реакція шоку певного. Глибоке розчарування", - сказала вона.

Також Тополя прокоментувала можливі мотиви зловмисників.

"Там різні були напрямки. Але в них не вийшло, тому що я зробила так, як вони не очікували", - поділилася вона.

Артистка розкрила деталі шахрайської схеми, у якій одну з ключових ролей виконав 23-річний молодик.

"Це все називається комбінація. Він мав втертися в довіру. Це все сплановано. Він отримував за це гроші", - розповіла співачка.

Вона додала, що у справі фігурує не одна людина, а ціла група.

"Там, на жаль, не один фігурант, тому що це все сплановане командою людей. Я скажу про кожного", - підсумувала артистка.


Що відомо про скандал з відео Тополі

Нагадаємо, у січні Олена повідомила, що стала жертвою шахрайської схеми, в межах якої з неї вимагали гроші за нерозповсюдження особистого відео, про зйомку якого вона не знала.

Поліція затримала 23-річного підозрюваного у справі. Олена згодом розкрила деталі стосунків з чоловіком. За її словами, він підлаштував їхню зустріч через пошкодження авто.

Під час спроб шантажу з відео він також намагався виставити себе жертвою тієї самої схеми. Втім, нічого не вийшло. Тополя не пішла на умови зловмисників та звернулася по допомогу до правоохоронних органів.

Наразі, каже Олена, триває досудове розслідування. Вона планує розкрити імена усіх фігурантів, але зможе зробити це лише після суду.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки