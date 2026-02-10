Гірше за Андорру та Бразилію: українці з тріском провали кваліфікацію лижного спринту на Олімпіаді

Жіноча гонка: нуль з чотирьох

Першими на старт вийшли жінки. У кваліфікації виступили чотири представниці України – Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Дарина Мигаль та Єлизавета Нопрієнко.

Найближче до прохідної тридцятки була Нікон, яка посіла 59-те місце. Шкатула стала 64-ю, Нопрієнко – 81-ю, а Мигаль завершила гонку 83-ю.

У відборі змагалися 89 спортсменок. Кращі, ніж наші лижниці результати показали зокрема представниці Андорри та Тайваню.

Перемогу в кваліфікації здобула шведка Лінн Сван. Другий і третій результати показали її співвітчизниці Йонна Сундлінг та Йоханна Хагстрьом.

Чоловіки: програли навіть бразильцю

У чоловічому відборі Україну представляли Дмитро Драгун та Олександр Лісогор. Обидва також показали результати, далекі від прохідних позицій. Драгун фінішував 60-м, Лісогор – 70-м. Українців на дистанції випередили зокрема представники Бразилії, Австралії та Чорногорії.

Загалом на старт кваліфікації вийшли 95 спортсменів, тоді як боротьбу за медалі продовжують лише 30 найкращих. У чвертьфіналі вони будуть розподілені на п'ять забігів по шість учасників.

Найкращий час продемонстрував норвежець Йоханнес Клебо. До трійки також увійшли американець Бен Огден та француз Жюль Шаппаз.

Фінали без українців

Таким чином, усі українські лижники завершили виступи в особистому спринті вже на стадії кваліфікації.

Фінали Олімпіади у жіночому та чоловічому спринті відбудуться сьогодні, 10 лютого після 14:00 за київським часом.