Гендальф за Україну! Ієн Мак-Келлен довів до сліз віршем українського ветерана

Ієн Мак-Келлен підтримав Україну

Актор, відомий у світі як Гендальф із "Володаря перснів" та Магнето з "Людей Ікс", зачитав рядки, перекладені англійською мовою, що стали символом любові та стійкості українських військових.

"Перше до коринтян"

Любов довготерпить, любов милосердствує,

не заздрить, любов не величається,

любов боїться тваринним страхом,

але продовжує йти,

любов могла б здатися, залишити все,

але продовжує йти.

А інколи в любові прострелені ноги,

або в ногах у любові осколки,

і ноги її стискають турнікети,

або ніг у любові більше немає.

Тоді любов несуть її друзі.

Любов риє окопи і живе в них,

і гризе у них лід із розрізаної пляшки,

коли хоче пити у мінус двадцять.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!

Любов розрізняє на слух

виходи градів, прильоти мін і рух танків.

Очі любові болять,

коли довго дивиться в тепловізор.

Прокидається любов уночі,

коли миші в бліндажі заповзають

під її бушлат.

Інколи любов

довго блює у посадці після важкого бою.

А інколи

любов закриває очі друзям своїм.

І загортає їх в спальники

і виносить.

Ніколи любов не перестає!

Хоч пророцтва й існують, та припиняться,

хоч мови існують, замовкнуть,

хоч існує знання, та скасується.

Бо інколи закінчується обстріл,

і любові закривають очі,

і друзі загортають її в спальники,

і виносять.

І тоді вона

переходить живим.

Читання вірша прозвучало особливо емоційно - глибокий голос актора надав тексту ще більшої сили. Українці у коментарях подякували серу Мак-Келлену за підтримку та солідарність у важливу для країни дату.

"До сліз, до щему в серці", - пишуть у мережі.

Хто такий Ієн Мак-Келлен

Ієн Мак-Келлен - один із найвідоміших британських акторів театру та кіно, дворазовий номінант на премію "Оскар" і багаторічний лауреат престижних театральних нагород. У 1991 році він отримав лицарське звання від королеви Великої Британії за внесок у мистецтво.

Світову популярність акторові принесли ролі мудрого чарівника Гендальфа у трилогії "Володар перснів" та могутнього мутанта Магнето у франшизі "Люди Ікс". Його персонажі стали культовими, а сам Мак-Келлен - символом сили, гідності та принципової позиції.

Магнето (кадр із "Людей Ікс")

Хто такий Гендальф із "Володаря перснів"

Гендальф - один із центральних персонажів легендарної історії "Володар перснів". Це мудрий маг і наставник, який веде героїв у боротьбі зі злом та надихає їх не здаватися навіть у найтемніші часи.

Образ Гендальфа став символом світла, надії та стійкості. Саме тому для багатьох українців участь Мак-Келлена у читанні вірша ветерана прозвучала особливо зворушливо - ніби сам легендарний чарівник висловив слова підтримки Україні.

Гендальф (кадр з фільму "Володар перснів")