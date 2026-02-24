Гэндальф за Украину! Иэн Маккеллен довел до слез стихотворением украинского ветерана

Британский актер Иэн Маккеллен к годовщине полномасштабного вторжения РФ прочитал стихотворение украинского ветерана Артура Дроня "Перше до коринтян". Его эмоциональное исполнение стало мощным жестом поддержки Украины и тронуло тысячи зрителей в соцсетях.
Актер, известный в мире как Гэндальф из "Властелина колец" и Магнето из "Людей Икс", зачитал строки, переведенные на английский язык, которые стали символом любви и стойкости украинских военных.
"Перше до коринтян"
Любов довготерпить, любов милосердствує,
не заздрить, любов не величається,
любов боїться тваринним страхом,
але продовжує йти,
любов могла б здатися, залишити все,
але продовжує йти.
А інколи в любові прострелені ноги,
або в ногах у любові осколки,
і ноги її стискають турнікети,
або ніг у любові більше немає.
Тоді любов несуть її друзі.
Любов риє окопи і живе в них,
і гризе у них лід із розрізаної пляшки,
коли хоче пити у мінус двадцять.
Любов виходить на бойові чергування,
піднімається на позиції
з грижами, з температурами, із простатитами,
із контузіями, з астмами і алергіями,
з високою імовірністю
не повернутися,
з думками про когось
найважливішого.
Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!
Любов розрізняє на слух
виходи градів, прильоти мін і рух танків.
Очі любові болять,
коли довго дивиться в тепловізор.
Прокидається любов уночі,
коли миші в бліндажі заповзають
під її бушлат.
Інколи любов
довго блює у посадці після важкого бою.
А інколи
любов закриває очі друзям своїм.
І загортає їх в спальники
і виносить.
Ніколи любов не перестає!
Хоч пророцтва й існують, та припиняться,
хоч мови існують, замовкнуть,
хоч існує знання, та скасується.
Бо інколи закінчується обстріл,
і любові закривають очі,
і друзі загортають її в спальники,
і виносять.
І тоді вона
переходить живим.
Чтение стихотворения прозвучало особенно эмоционально - глубокий голос актера придал тексту еще большей силы. Украинцы в комментариях поблагодарили сэра Маккеллена за поддержку и солидарность в важную для страны дату.
"До слез, до боли в сердце", - пишут в сети.
Иэн Маккеллен - один из самых известных британских актеров театра и кино, двукратный номинант на премию "Оскар" и многолетний лауреат престижных театральных наград. В 1991 году он получил рыцарское звание от королевы Великобритании за вклад в искусство.
Мировую известность актеру принесли роли мудрого волшебника Гэндальфа в трилогии "Властелин колец" и могущественного мутанта Магнето во франшизе "Люди Икс". Его персонажи стали культовыми, а сам Маккеллен - символом силы, достоинства и принципиальной позиции.
Гэндальф - один из центральных персонажей легендарной истории "Властелин колец". Это мудрый маг и наставник, который ведет героев в борьбе со злом и вдохновляет их не сдаваться даже в самые темные времена.
Образ Гэндальфа стал символом света, надежды и стойкости. Именно поэтому для многих украинцев участие Маккеллена в чтении стихотворения ветерана прозвучало особенно трогательно - будто сам легендарный волшебник выразил слова поддержки Украине.
