Гайдана показала рідкісне фото своєї 8-річної донечки Сапфір-Ніколь

Гайтана (фото: instagram.com/gaitanamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Гайтана потішила шанувальників рідкісним сімейним кадром. Артистка поділилася фото своєї донечки - Сапфір-Ніколь, яку зазвичай не показує публіці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

Так, у сторіз виконавиця опублікувала зворушливе фото 8-річної дівчинки, на якому та щиро усміхається просто в об’єктив.

Сапфір-Ніколь позувала у розкішній концертній сукні Гайтани. Хоча вбрання було завелике, виглядала малеча надзвичайно ефектно - справжня маленька зірка.

"А потім вона взяла мою сукню", - з ніжністю підписала кадр співачка.

Донька Гайтани (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Фанати припустили, що донька може піти маминим шляхом - і теж стане артисткою.

Адже, як зізнавалась Гайтана раніше, Сапфір-Ніколь уже виявляє інтерес до музики та виступів.

Родина і життя за кордоном

Гайтана нині живе разом із чоловіком, саундпродюсером Олександром Смартом, і донькою за межами України.

Подружжя познайомилося під час спільної роботи над однією з пісень, а у 2017 році в них народилася донечка.

Гайтана з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/gaitanamusic)

Раніше артистка розповідала, що Сапфір-Ніколь відвідує німецьку школу й займається музикою - мама записала її на уроки фортепіано.

Попри те, що співачка рідко ділиться моментами з особистого життя, у її соцмережах часто з’являються теплі сімейні історії про доньку.

До цього Гайтана була у стосунках із продюсером Едуардом Клімом, однак у 2015 році пара розійшлася.

Зірки шоу-бізнесу