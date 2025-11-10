Гайдана показала редкое фото своей 8-летней дочери Сапфир-Николь

Украинская певица Гайтана потешила поклонников редким семейным кадром. Артистка поделилась фото своей доченьки - Сапфир-Николь, которую обычно не показывает публике.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.
Так, в сториз исполнительница опубликовала трогательное фото 8-летней девочки, на котором та искренне улыбается прямо в объектив.
Сапфир-Николь позировала в роскошном концертном платье Гайтаны. Хотя наряд был великоват, выглядела малышка чрезвычайно эффектно - настоящая маленькая звезда.
"А потом она взяла мое платье", - с нежностью подписала кадр певица.
Фанаты предположили, что дочь может пойти по маминому пути - и тоже станет артисткой.
Ведь, как признавалась Гайтана ранее, Сапфир-Николь уже проявляет интерес к музыке и выступлениям.
Гайтана сейчас живет вместе с мужем, саундпродюсером Александром Смартом, и дочерью за пределами Украины.
Супруги познакомились во время совместной работы над одной из песен, а в 2017 году у них родилась дочь.
Ранее артистка рассказывала, что Сапфир-Николь посещает немецкую школу и занимается музыкой - мама записала ее на уроки фортепиано.
Несмотря на то, что певица редко делится моментами из личной жизни, в ее соцсетях часто появляются теплые семейные истории о дочери.
До этого Гайтана была в отношениях с продюсером Эдуардом Климом, однако в 2015 году пара разошлась.
