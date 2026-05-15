Гавкала і ходила з ножем: Брітні Спірс налякала відвідувачів ресторану в Лос-Анджелесі

Що відомо про інцидент

Подія трапилася ввечері 13 травня в ресторані "Blue Dog Tavern" у районі Шерман-Оукс в Лос-Анджелесі.

За інформацією ЗМІ, Спірс вечеряла з двома людьми, коли раптом почала поводитися дуже емоційно, привертаючи увагу оточуючих, які пізніше назвали атмосферу в закладі "дивною" та "хаотичною".

За словами очевидців, у якийсь момент співачка почала голосно розмовляти, періодично гавкати, а згодом пройшлася між столиками із ножем у руках, що викликало не аби які побоювання з боку відвідувачів.

Крім того, Брітні намагалася закурити сигарету прямо в приміщенні ресторану, через що персонал вимушено втрутився, попросивши її загасити цигарку. Коли та відмовилася, вони звернулися до одного з її супроводжуючих, аби той врегулював ситуацію і заспокоїв Спірс.

Захисна реакція не забарилася

Після розголосу, якого вже за лічені години набув інцидент, представники артистки виступили із публічною заявою, спростувавши драматичність ситуації, мовляв, більшість - перебільшення.

У коментарі для медіапорталу вони заявили, що історію про відвідування зіркою ресторану "сильно перебільшили”. За словами команди Спірс, співачка начебто просто розповідала історію про свого собаку, який гавкав на сусідів, а ніж тримала лише тому, що різала бургер, який попередньо замовила для себе у закладі.

До всього, було заявлено, що таким чином ЗМІ нібито вчергове намагаються "роздути" скандал, створивши негативний образ Брітні Спірс так само, як це відбувалося у 2000-х роках, коли та переживала найважчий період свого життя.



Чим ще "виділилася" Брітні Спірс останнім часом

У 2025-2026 роках співачка неодноразово потрапляла у гучні скандали. Найбільший резонанс викликав її арешт у березні 2026 року за підозрою у водінні в нетверезому стані в Каліфорнії. Після цього вона добровільно вирушила на реабілітацію, а суд зрештою замінив обвинувачення на менш серйозне.

Також активно обговорювали її емоційні дописи в Instagram, де Брітні говорила про так звану "духовну подорож", втому та особисті проблеми. Це спровокувало побоювання за її життя з боку її відданих фанатів, які регулярно слідкують за публічними зривами зірки.

Крім того, у 2026 році співачка опинилася в центрі уваги через продаж прав на свій музичний каталог приблизно за 200 мільйонів доларів. Ситуація викликала появу хвилі чуток щодо ймовірного завершення кар'єри, хоча сама Спірс пізніше заявила, що повністю йти з музики поки не планує.

