"Гастролі" в один кінець: Петро Чорний потрапив у скандал із вивезенням ухилянтів

Як працювала схема

За даними журналістів, організатором виїзду виступав ФОП Сергій Матусов. Протягом року він регулярно звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з листами. У них він просив посприяти виїзду артиста Петра Чорного та його "музикантів" на благодійні заходи в Іспанії.

У кожному листі фігурували різні прізвища супровідних осіб, що викликало підозри у розслідувачів. Крім того, до звернень додавалися анонси подій, які мали вигляд фейкових.

Хто виїхав і скільки це коштувало

У червні 2025 року завдяки листам Матусова за кордон виїхали Дмитро Прокудін та Ігор Одарюк:

Прокудін працює в IT-сфері та нині мешкає поблизу Валенсії. Він підтвердив, що метою поїздки був саме виїзд з України.

Одарюк є музикантом, проте підтверджень його участі у концертах Чорного немає. Ймовірно, він не доїхав до Іспанії і зараз перебуває в Німеччині.

Згодом схема повторилася. Один із втікачів, Владислав Шурман, зізнався журналістам, що "допомогу" з виїздом йому надав "Сергій Ілліч" (ім'я та по батькові Матусова). За словами чоловіка, який зараз проживає у Польщі, послуга коштувала близько 5 тисяч доларів.

Ще один псевдомузикант виїхав у листопаді, попри те, що запланований концерт було скасовано.

Позиція фігурантів

Сергій Матусов у коментарі журналістам заперечив свою участь у схемі. Однак він не зміг пояснити:

на яких інструментах грали "музиканти";

чим вони займалися на концертах;

чому чоловіки виїжджали навіть після скасування заходів.

Співак Петро Чорний назвав розслідування "замовним" і заявив, що всі члени його команди повертаються в Україну. Водночас розслідувачі встановили, що Чорний і Матусов давно знайомі, неодноразово виступали разом і навіть перетинали кордон на одному автомобілі.