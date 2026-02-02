RU

"Гастроли" в один конец: Петр Черный попал в скандал с вывозом уклонистов

Фото: военнообязанные мужчины могли бежать из Украины под видом "музыкантов" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

По меньшей мере пятерых военнообязанных мужчин вывезли из Украины в 2025 году под видом музыкантов певца Петра Черного. За такую "услугу" один из уклонистов заплатил 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bihus.Info.

Как работала схема

По данным журналистов, организатором выезда выступал ФОП Сергей Матусов. В течение года он регулярно обращался в Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) с письмами. В них он просил посодействовать выезду артиста Петра Черного и его "музыкантов" на благотворительные мероприятия в Испании.

В каждом письме фигурировали разные фамилии сопровождающих лиц, что вызвало подозрения у расследователей. Кроме того, к обращениям прилагались анонсы событий, которые выглядели фейковыми.

Кто выехал и сколько это стоило

В июне 2025 года благодаря письмам Матусова за границу выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк:

  • Прокудин работает в IT-сфере и сейчас живет вблизи Валенсии. Он подтвердил, что целью поездки был именно выезд из Украины.
  • Одарюк является музыкантом, однако подтверждений его участия в концертах Черного нет. Вероятно, он не доехал до Испании и сейчас находится в Германии.

Впоследствии схема повторилась. Один из беглецов, Владислав Шурман, признался журналистам, что "помощь" с выездом ему оказал "Сергей Ильич" (имя и отчество Матусова). По словам мужчины, который сейчас проживает в Польше, услуга стоила около 5 тысяч долларов.

Еще один псевдомузыкант выехал в ноябре, несмотря на то, что запланированный концерт был отменен.

Позиция фигурантов

Сергей Матусов в комментарии журналистам опроверг свое участие в схеме. Однако он не смог объяснить:

  • на каких инструментах играли "музыканты";
  • чем они занимались на концертах;
  • почему мужчины выезжали даже после отмены мероприятий.

Певец Петр Черный назвал расследование "заказным" и заявил, что все члены его команды возвращаются в Украину. В то же время расследователи установили, что Черный и Матусов давно знакомы, неоднократно выступали вместе и даже пересекали границу на одном автомобиле.

