"Гастроли" в один конец: Петр Черный попал в скандал с вывозом уклонистов

По меньшей мере пятерых военнообязанных мужчин вывезли из Украины в 2025 году под видом музыкантов певца Петра Черного. За такую "услугу" один из уклонистов заплатил 5 тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bihus.Info.
По данным журналистов, организатором выезда выступал ФОП Сергей Матусов. В течение года он регулярно обращался в Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) с письмами. В них он просил посодействовать выезду артиста Петра Черного и его "музыкантов" на благотворительные мероприятия в Испании.
В каждом письме фигурировали разные фамилии сопровождающих лиц, что вызвало подозрения у расследователей. Кроме того, к обращениям прилагались анонсы событий, которые выглядели фейковыми.
В июне 2025 года благодаря письмам Матусова за границу выехали Дмитрий Прокудин и Игорь Одарюк:
Впоследствии схема повторилась. Один из беглецов, Владислав Шурман, признался журналистам, что "помощь" с выездом ему оказал "Сергей Ильич" (имя и отчество Матусова). По словам мужчины, который сейчас проживает в Польше, услуга стоила около 5 тысяч долларов.
Еще один псевдомузыкант выехал в ноябре, несмотря на то, что запланированный концерт был отменен.
Сергей Матусов в комментарии журналистам опроверг свое участие в схеме. Однако он не смог объяснить:
Певец Петр Черный назвал расследование "заказным" и заявил, что все члены его команды возвращаются в Украину. В то же время расследователи установили, что Черный и Матусов давно знакомы, неоднократно выступали вместе и даже пересекали границу на одном автомобиле.
Также вас может заинтересовать