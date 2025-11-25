Гаррі Кейн у "Барселоні"? Футболіст вперше сказав правду про свій "перехід" із "Баварії"

Чи перейде Кейн у "Барселону"?

За словами Кейна, чутки про інтерес "Барселони" не мають під собою підстав на рівні контактів.

"Я ні з ким не контактував, ніхто зі мною не зв'язувався. Я почуваюся дуже комфортно в поточній ситуації, хоча ми ще не обговорювали мою ситуацію з "Баварією". Поспішати нікуди. Я дуже щасливий у Мюнхені. Це видно по моїй грі", - сказав він.

При цьому англієць додав, що "якщо буде контакт, тоді й подивимося".

"Але я поки не думаю про новий сезон. Попереду - чемпіонат світу влітку. І навряд чи щось зміниться після цього сезону", - сказав Кейн.

Зазначимо, раніше сам футболіст анонсував, що предметні переговори щодо його майбутнього у "Баварії" почнуться лише наступного року, підкреслюючи, що ні він, ні клуб не квапляться з рішеннями.

Інтерес "Барселони" та клаусула Кейна

Чутки про можливий перехід з'явилися після публікації в каталонській газеті Mundo Deportivo. За її інформацією, саме Кейн стоїть на першому місці у списку бажань "синьо-гранатових" як ідеальний кандидат для заміни 37-річного польського нападника Роберта Левандовського.

Головний фактор, що підігріває чутки, - це сума відступних. З наступного літа у контракті Кейна з "Баварією" починає діяти клаусула про відступні в розмірі 65 млн євро. Хоча ця клаусула має бути активована до 31 січня, керівництво клубу має намір діяти на випередження.

Нагадаємо, що Кейн перейшов з "Тоттенхема"до "Баварії" у 2023 році за близько 100 млн євро. Його поточний контракт з німецьким грандом розрахований до 2027 року.

"Якби хтось нам сказав, що Гаррі ставатиме кращим від сезону до сезону, ми, ймовірно, заплатили б ще більше", - сказав в одному з інтерв'ю голова правління "Баварії" Ян-Крістіан Дреесен.

Незважаючи на невизначеність із майбутнім, Гаррі Кейн демонструє фантастичну результативність. У нинішньому сезоні він провів 18 матчів за клуб у всіх турнірах, у яких забив 24 м’ячі та відзначився трьома результативними передачами.