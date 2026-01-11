Футзальна збірна України вирушила на Євро-2026: склад, календар і очікування тренера

Національна збірна України з футзалу вирушила на чемпіонат Європи-2026, який проходитиме з 21 січня до 7 лютого у Латвії, Литві та Словенії.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Матчі групового раунду "синьо-жовті" проводитимуть у литовському Каунасі.
Але перед цим підопічні Олександра Косенка проведуть кількаденний навчально-тренувальний збір у польському Перемишлі. Завершальним етапом підготовки стане товариський матч проти Словенії, який відбудеться 17 січня.
Цей спаринг пройде в закритому форматі – без телевізійної трансляції.
Головний тренер збірної України Олександр Косенко зізнався, що команда зазнала кадрових втрат напередодні чемпіонату Європи.
"На жаль, нам не допоможуть Ростислав Семенченко та Андрій Мельник – це ключові гравці. Проте ми маємо досвід виступів без них і будемо шукати оптимальні рішення", - цитує тренера прес-служба УАФ.
Водночас до складу повернувся капітан команди Петро Шотурма, який відновлюється після важкої травми.
"Петро поступово набирає форму. У нього великий досвід і майстерність, і я сподіваюся, що саме на Євро він вийде на свій пік", - додав Косенко.
Олександр Косенко (фото: УАФ)
Наставник підкреслив, що попри нижчий рейтинг суперників на першому етапі (Чехія, Вірменія та Литва), українська команда налаштована максимально серйозно.
"Рейтинг – не головне. Приклад Казахстану, який не потрапив на Євро, це доводить. Усі команди готуються дуже ретельно, і на турнірі не буде прохідних матчів", – зазначив наставник збірної.
За словами тренера, завдання збірної України – боротися за перемогу в кожному матчі.
"Є хвилювання, але ми впевнені у своїх силах. Чемпіонат Європи – це турнір, до якого готуються роками, і ми маємо бути готовими саме зараз", - підсумував Косенко.
До заявки команди увійшли 14 виконавців. Вісім з них представляють клуби вітчизняного чемпіонату, ще шестеро – легіонері, що захищають кольори клубів Польщі, Іспанії та Казахстану.
Склад збірної України
Воротарі:
Польові гравці:
"Синьо-жовті" на груповому етапі зіграють в групі В. Матчі пройдуть у Каунасі, на "Жальгіріс Арені".
Розклад матчів групового раунду (за київським часом):
Усього на Євро – 4 групи по 4 команди. По дві найкращих з кожної вийдуть у плей-офф. Далі – чвертьфінали, півфінали та фінал. Вирішальний поєдинок відбудеться 7 лютого у Любляні (Словенія).
Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.
Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.