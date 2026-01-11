RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Футзальная сборная Украины отправилась на Евро-2026: состав, календарь и ожидания тренера

Фото: Национальная сборная Украины (АФУ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины по футзалу отправилась на чемпионат Европы-2026, который будет проходить с 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении.

Сбор в Польше и секретный спарринг

Матчи группового раунда "сине-желтые" будут проводить в литовском Каунасе.

Но перед этим подопечные Александра Косенко проведут учебно-тренировочный сбор в польском Перемышле. Завершающим этапом подготовки станет товарищеский матч против Словении, который состоится 17 января.

Этот спарринг пройдет в закрытом формате - без телевизионной трансляции.

Потери в составе и возвращение капитана

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко признался, что команда понесла кадровые потери накануне чемпионата Европы.

"К сожалению, нам не помогут Ростислав Семенченко и Андрей Мельник - это ключевые игроки. Однако мы имеем опыт выступлений без них и будем искать оптимальные решения", - цитирует тренера пресс-служба УАФ.

В то же время в состав вернулся капитан команды Петр Шотурма, который восстанавливается после тяжелой травмы.

"Петр постепенно набирает форму. У него большой опыт и мастерство, и я надеюсь, что именно на Евро он выйдет на свой пик", - добавил Косенко.

Александр Косенко (фото: УАФ)

Без недооценки соперников

Наставник подчеркнул, что несмотря на более низкий рейтинг соперников на первом этапе (Чехия, Армения и Литва), украинская команда настроена максимально серьезно.

"Рейтинг - не главное. Пример Казахстана, который не попал на Евро, это доказывает. Все команды готовятся очень тщательно, и на турнире не будет проходных матчей", - отметил наставник сборной.

По словам тренера, задача сборной Украины - бороться за победу в каждом матче.

"Есть волнение, но мы уверены в своих силах. Чемпионат Европы - это турнир, к которому готовятся годами, и мы должны быть готовыми именно сейчас", - подытожил Косенко.

Кто попал в заявку сборной

В заявку команды вошли 14 исполнителей. Восемь из них представляют клубы отечественного чемпионата, еще шестеро - легионеры, защищающие цвета клубов Польши, Испании и Казахстана.

Состав сборной Украины

Вратари:

  • Юрий Савенко ("Киев Футзал")
  • Александр Сухов (ХИТ)
  • Иван Белимов ("Каспий", Казахстан)

Полевые игроки:

  • Евгений Жук, Игорь Чернявский, Александр Педяш, Владислав Первеев (все - ХИТ)
  • Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниил Абакшин (все - "Евробус", Польша)
  • Петр Шотурма, Илья Приходько (оба - "Ураган")
  • Игорь Корсун ("Осасуна Магна", Испания)
  • Николай Микитюк ("Рибера Наварра", Испания)

Турнирный путь Украины

"Сине-желтые" на групповом этапе сыграют в группе В. Матчи пройдут в Каунасе, на "Жальгирис Арене".

Расписание матчей группового раунда (по киевскому времени):

  • 22 января, 17:00. Армения - Украина
  • 25 января, 17:00. Украина - Литва
  • 28 января, 20:30. Чехия - Украина

Всего на Евро - 4 группы по 4 команды. По две лучших из каждой выйдут в плей-офф. Далее - четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Решающий поединок состоится 7 февраля в Любляне (Словения).

Читайте РБК-Украина в Google News
СпортсменыСборная Украины