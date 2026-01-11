Футзальная сборная Украины отправилась на Евро-2026: состав, календарь и ожидания тренера

Национальная сборная Украины по футзалу отправилась на чемпионат Европы-2026, который будет проходить с 21 января по 7 февраля в Латвии, Литве и Словении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Матчи группового раунда "сине-желтые" будут проводить в литовском Каунасе.
Но перед этим подопечные Александра Косенко проведут учебно-тренировочный сбор в польском Перемышле. Завершающим этапом подготовки станет товарищеский матч против Словении, который состоится 17 января.
Этот спарринг пройдет в закрытом формате - без телевизионной трансляции.
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко признался, что команда понесла кадровые потери накануне чемпионата Европы.
"К сожалению, нам не помогут Ростислав Семенченко и Андрей Мельник - это ключевые игроки. Однако мы имеем опыт выступлений без них и будем искать оптимальные решения", - цитирует тренера пресс-служба УАФ.
В то же время в состав вернулся капитан команды Петр Шотурма, который восстанавливается после тяжелой травмы.
"Петр постепенно набирает форму. У него большой опыт и мастерство, и я надеюсь, что именно на Евро он выйдет на свой пик", - добавил Косенко.
Александр Косенко (фото: УАФ)
Наставник подчеркнул, что несмотря на более низкий рейтинг соперников на первом этапе (Чехия, Армения и Литва), украинская команда настроена максимально серьезно.
"Рейтинг - не главное. Пример Казахстана, который не попал на Евро, это доказывает. Все команды готовятся очень тщательно, и на турнире не будет проходных матчей", - отметил наставник сборной.
По словам тренера, задача сборной Украины - бороться за победу в каждом матче.
"Есть волнение, но мы уверены в своих силах. Чемпионат Европы - это турнир, к которому готовятся годами, и мы должны быть готовыми именно сейчас", - подытожил Косенко.
В заявку команды вошли 14 исполнителей. Восемь из них представляют клубы отечественного чемпионата, еще шестеро - легионеры, защищающие цвета клубов Польши, Испании и Казахстана.
Состав сборной Украины
Вратари:
Полевые игроки:
"Сине-желтые" на групповом этапе сыграют в группе В. Матчи пройдут в Каунасе, на "Жальгирис Арене".
Расписание матчей группового раунда (по киевскому времени):
Всего на Евро - 4 группы по 4 команды. По две лучших из каждой выйдут в плей-офф. Далее - четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Решающий поединок состоится 7 февраля в Любляне (Словения).
