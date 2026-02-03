Футболіст клубу УПЛ зник на зборах у Туреччині: ніхто не знає де він

Загадкове зникнення з готелю

Інцидент стався вранці 3 лютого. За офіційною інформацією, 22-річний турецький форвард "червоно-чорних" Ерен Айдін без попередження залишив готель, де мешкає команда, і з того моменту не контактує ані з керівництвом, ані з тренерським штабом.

У клубі зазначають, що наразі не мають відомостей про місцеперебування гравця. Додаткові подробиці обіцяють повідомити пізніше.

Можливий конфлікт із керівництвом

Водночас ситуація могла визрівати вже певний час. Раніше спортивні інсайдери повідомляли про напружені стосунки між футболістом та керівництвом "Вереса".

За їхніми даними, Айдін був незадоволений тим, що клуб відмовився розглядати варіанти його трансферу, попри інтерес із Туреччини та Португалії.

Також йшлося про можливий бойкот матчів з боку гравця та роботу його агента над достроковим розірванням контракту. Сторони намагалися владнати ситуацію, однак компромісу, ймовірно, досягти не вдалося.

Що відомо про Айдіна

Турецький нападник приєднався до "Вереса" у вересні минулого року. Його угода з рівненським клубом розрахована до літа 2028 року.

У поточному сезоні форвард провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Наразі у "Вересі" очікують на пояснення від гравця та не виключають дисциплінарних заходів відповідно до умов контракту.