Футболист клуба УПЛ исчез на сборах в Турции: никто не знает где он

Загадочное исчезновение из отеля

Инцидент произошел утром 3 февраля. По официальной информации, 22-летний турецкий форвард "красно-черных" Эрен Айдин без предупреждения покинул отель, где живет команда, и с того момента не контактирует ни с руководством, ни с тренерским штабом.

В клубе отмечают, что пока не имеют сведений о местонахождении игрока. Дополнительные подробности обещают сообщить позже.

Возможный конфликт с руководством

В то же время ситуация могла вызревать уже некоторое время. Ранее спортивные инсайдеры сообщали о напряженных отношениях между футболистом и руководством "Вереса".

По их данным, Айдин был недоволен тем, что клуб отказался рассматривать варианты его трансфера, несмотря на интерес из Турции и Португалии.

Также речь шла о возможном бойкоте матчей со стороны игрока и работе его агента над досрочным расторжением контракта. Стороны пытались уладить ситуацию, однако компромисса, вероятно, достичь не удалось.

Что известно о Айдине

Турецкий нападающий присоединился к "Вересу" в сентябре прошлого года. Его соглашение с ровенским клубом рассчитано до лета 2028 года.

В текущем сезоне форвард провел 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Сейчас в "Вересе" ожидают объяснений от игрока и не исключают дисциплинарных мер в соответствии с условиями контракта.