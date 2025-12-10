На фронті загинув Іван Кононенко - актор зі "Слуги народу" та "Кріпосної"

Іван Кононенко загинув: що відомо

Про смерть актора та військовослужбовця стало відомо напередодні, 9 грудня, з сайту Держкіно. Саме в цей день з ним відбулося прощання в Києві.

Як відомо, з 25 лютого 2025 року Іван вважався зниклим безвісти. За даними платформи "Пам'ять", зв'язок з воїном обірвався під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Інгульський Курської області РФ.

До захисту держави від російської агресії Кононенко долучився ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вступив до ТРО Голосіївського району Києва. Потім у листопаді 2022 року зазнав важкого поранення і майже рік відновлювався.

Згодом Кононенко підписав контракт із ЗСУ, отримав звання старшого лейтенанта та очолив стрілецький взвод військової частини А1815.

Іван Кононенко загинув на війні (фото: instagram.com/comamiw)

Біографія Кононенка

Він народився 26 липня 1983 року в Києві. Закінчив загальноосвітню школу № 179, а згодом здобув вищу освіту на факультеті ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Вів активне спортивне та громадське життя, зокрема входив до команди Василя Вірастюка з важкої атлетики, займався моржуванням та не раз перемагав на змаганнях.

Чимало часу Іван присвятив акторській справі. Глядачі могли бачити його в таких проєктах, як "Слуга народу", "Перші ластівки", "Скажене весілля", "Кріпосна", "Київ вдень та вночі", "Реальна містика" та інших.

У воїна залишилося двоє синів, які були його найбільшим щастям та гордістю.