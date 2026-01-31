Чоловічий персьют на ЧЄ з біатлону: як виступили українці Насико і Тищенко

На чемпіонаті Європи з біатлону відбувся чоловічий персьют. Денис Насико і Артем Тищенко стартували з різних позицій, але обидва українці змогли фінішувати у топ-25 гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Прорив та стабільність на старті гонки

Програма передостаннього дня континентальної першості відкрилася чоловічим пасьютом. Участь у старті взяли два представники збірної України - Денис Насико та Артем Тищенко.

Роман Боровик, який також мав право на участь, на дистанцію не вийшов.

Найкращі стартові позиції мав Насико, який після рекордного п'ятого місця у спринті програвав лідеру 40 секунд. Тищенко розпочинав гонку 22-м з дефіцитом у півтори хвилини.

Обидва українці ідеально відпрацювали перший вогневий рубіж: Насико зберіг місце у п'ятірці найкращих, а Тищенко стрімко увірвався до топ-15.

Вирішальні промахи та підсумкові позиції

Друга стрільба лежачи дозволила Денису Насику піднятися на четверту сходинку. Артем Тищенко також закрив усі мішені, проте через нижчий темп на колі вийшов з рубежу 17-м.

Ситуація кардинально змінилася під час першої стрільби стоячи. Насико не впорався з дистанцією та заробив три кола штрафу, що миттєво відкинув його за межі першої десятки.

Тищенко також припустився однієї хиби, через що український дует опинився на межі другого десятка.

У підсумку Насико фінішував на 18-й позиції, а Тищенко перетнув фінішну лінію 21-м.

Золоту нагороду виборов норвежець Ісак Фрей, який після двох срібних медалей у попередніх дисциплінах нарешті піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Результати гонки переслідування:

Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+2) 34:44.7 Леонард Пфунд (Німеччина, 1+0+0+0) +16.9 Сімон Кайзер (Німеччина, 0+1+1+0) +28.1 Мартін Невланд (Норвегія, 0+0+0+1) +47.8 Гаетан Патурель (Франція, 0+1+1+3) +1:01.8 Дідьє Біона (Італія, 0+1+1+1) +1:03.9

...