ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Чоловічий персьют на ЧЄ з біатлону: як виступили українці Насико і Тищенко

Субота 31 січня 2026 12:49
UA EN RU
Чоловічий персьют на ЧЄ з біатлону: як виступили українці Насико і Тищенко Чоловічий персьют на Чемпіонату Європи з біатлону (фото: IBU)
Автор: Катерина Урсатій

На чемпіонаті Європи з біатлону відбувся чоловічий персьют. Денис Насико і Артем Тищенко стартували з різних позицій, але обидва українці змогли фінішувати у топ-25 гонки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Прорив та стабільність на старті гонки

Програма передостаннього дня континентальної першості відкрилася чоловічим пасьютом. Участь у старті взяли два представники збірної України - Денис Насико та Артем Тищенко.

Роман Боровик, який також мав право на участь, на дистанцію не вийшов.

Найкращі стартові позиції мав Насико, який після рекордного п'ятого місця у спринті програвав лідеру 40 секунд. Тищенко розпочинав гонку 22-м з дефіцитом у півтори хвилини.

Обидва українці ідеально відпрацювали перший вогневий рубіж: Насико зберіг місце у п'ятірці найкращих, а Тищенко стрімко увірвався до топ-15.

Вирішальні промахи та підсумкові позиції

Друга стрільба лежачи дозволила Денису Насику піднятися на четверту сходинку. Артем Тищенко також закрив усі мішені, проте через нижчий темп на колі вийшов з рубежу 17-м.

Ситуація кардинально змінилася під час першої стрільби стоячи. Насико не впорався з дистанцією та заробив три кола штрафу, що миттєво відкинув його за межі першої десятки.

Тищенко також припустився однієї хиби, через що український дует опинився на межі другого десятка.

У підсумку Насико фінішував на 18-й позиції, а Тищенко перетнув фінішну лінію 21-м.

Золоту нагороду виборов норвежець Ісак Фрей, який після двох срібних медалей у попередніх дисциплінах нарешті піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Результати гонки переслідування:

  1. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+2) 34:44.7
  2. Леонард Пфунд (Німеччина, 1+0+0+0) +16.9
  3. Сімон Кайзер (Німеччина, 0+1+1+0) +28.1
  4. Мартін Невланд (Норвегія, 0+0+0+1) +47.8
  5. Гаетан Патурель (Франція, 0+1+1+3) +1:01.8
  6. Дідьє Біона (Італія, 0+1+1+1) +1:03.9

...

  • 18. Денис Насико (Україна, 0+0+3+1) +1:49.3
  • 21. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+0) +2:06.6

Раніше ми писали, що МОК ухвалив рішення про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.

Також ми повідомляли, що біатлон на Олімпіаді-2026 прийме рекордну кількість глядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві