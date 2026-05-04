Формула-1 в Маямі: Гаслі вижив у жахливій аварії, а 19-річний геній "Мерседеса" знову обійшов чемпіонів

Старт-катастрофа для лідерів

Початок гонки виявився невдалим для головних зірок пелотону. Шарль Леклер зумів вирватися в лідери з третьої позиції, а от чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен припустився рідкісної помилки: його болід розвернуло під час маневру, через що гонщик "Ред Булл" відкотився у середину пелотону.

Вже на старті відбулася серйозна аварія за участю Ісака Аджара та П'єра Гаслі. Болід француза після зіткнення буквально злетів у повітря; за словами очевидців, Гаслі врятували лише захисні конструкції боліда. На трасі з'явився автомобіль безпеки.

Боротьба Антонеллі та Норріса

Після рестарту основна інтрига зосередилася на протистоянні Антонеллі та Норріса. Завдяки вдалій стратегії піт-стопів від "Мерседеса", італієць зумів перехопити лідерство. Попри оновлення боліда "Макларен", які дозволяли Ландо боротися на рівних, Антонеллі бездоганно захищався до самого фінішу.

Результати Гран-прі Маямі (топ-10):

Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") Ландо Норріс ("Макларен") Оскар Піастрі ("Макларен") Джордж Расселл ("Мерседес") Макс Ферстаппен ("Ред Булл") Шарль Леклер ("Феррарі") Льюїс Хемілтон ("Феррарі") Франко Колапінто ("Альпін") Карлос Сайнс ("Вільямс") Алекс Албон ("Вільямс")

Домінування "Мерседеса"

Завдяки перемозі Антонеллі відірвався від свого напарника Джорджа Расселла в особистому заліку.

Особистий залік (топ-5):

Андреа Кімі Антонеллі – 100 очок Джордж Расселл – 80 Шарль Леклер – 63 Ландо Норріс – 51 Льюїс Хемілтон – 49

У Кубку конструкторів "Мерседес" продовжує впевнено лідирувати з активом у 180 очок, випереджаючи "Феррарі" (112) та "Макларен" (94).

Наступний гонка чемпіонату відбудеться 24 травня в канадському Монреалі.