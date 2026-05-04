Формула-1 в Маямі: Гаслі вижив у жахливій аварії, а 19-річний геній "Мерседеса" знову обійшов чемпіонів

Черговий етап Формули-1 у американському Маямі подарував глядачам справжній трилер. Юний італієць Андреа Кімі Антонеллі здобув свою третю перемогу в сезоні, витримавши шалений тиск з боку Ландо Норріса. Гонка запам'яталася нехарактерною помилкою Макса Ферстаппена та жахливою аварією П'єра Гаслі.
Початок гонки виявився невдалим для головних зірок пелотону. Шарль Леклер зумів вирватися в лідери з третьої позиції, а от чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен припустився рідкісної помилки: його болід розвернуло під час маневру, через що гонщик "Ред Булл" відкотився у середину пелотону.
Вже на старті відбулася серйозна аварія за участю Ісака Аджара та П'єра Гаслі. Болід француза після зіткнення буквально злетів у повітря; за словами очевидців, Гаслі врятували лише захисні конструкції боліда. На трасі з'явився автомобіль безпеки.
Після рестарту основна інтрига зосередилася на протистоянні Антонеллі та Норріса. Завдяки вдалій стратегії піт-стопів від "Мерседеса", італієць зумів перехопити лідерство. Попри оновлення боліда "Макларен", які дозволяли Ландо боротися на рівних, Антонеллі бездоганно захищався до самого фінішу.
Результати Гран-прі Маямі (топ-10):
Завдяки перемозі Антонеллі відірвався від свого напарника Джорджа Расселла в особистому заліку.
Особистий залік (топ-5):
У Кубку конструкторів "Мерседес" продовжує впевнено лідирувати з активом у 180 очок, випереджаючи "Феррарі" (112) та "Макларен" (94).
Наступний гонка чемпіонату відбудеться 24 травня в канадському Монреалі.
