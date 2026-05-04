Формула-1 в Майами: Гасли выжил в ужасной аварии, а 19-летний гений "Мерседеса" снова обошел чемпионов

Очередной этап Формулы-1 в американском Майами подарил зрителям настоящий триллер. Юный итальянец Андреа Кими Антонелли одержал свою третью победу в сезоне, выдержав огромное давление со стороны Ландо Норриса. Гонка запомнилась нехарактерной ошибкой Макса Ферстаппена и ужасной аварией Пьера Гасли.
Начало гонки оказалось неудачным для главных звезд пелотона. Шарль Леклер сумел вырваться в лидеры с третьей позиции, а вот четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен допустил редкую ошибку: его болид развернуло во время маневра, из-за чего гонщик "Ред Булл" откатился в середину пелотона.
Уже на старте произошла серьезная авария с участием Исака Аджара и Пьера Гасли. Болид француза после столкновения буквально взлетел в воздух; по словам очевидцев, Гасли спасли только защитные конструкции болида. На трассе появился автомобиль безопасности.
После рестарта основная интрига сосредоточилась на противостоянии Антонелли и Норриса. Благодаря удачной стратегии пит-стопов от "Мерседеса", итальянец сумел перехватить лидерство. Несмотря на обновления болида "Макларен", которые позволяли Ландо бороться на равных, Антонелли безупречно защищался до самого финиша.
Результаты Гран-при Майами (топ-10):
Благодаря победе Антонелли оторвался от своего напарника Джорджа Расселла в личном зачете.
Личный зачет (топ-5):
В Кубке конструкторов "Мерседес" продолжает уверенно лидировать с активом в 180 очков, опережая "Феррари" (112) и "Макларен" (94).
Следующая гонка чемпионата состоится 24 мая в канадском Монреале.
