Фінальний рейтинг топ-боксерів від The Ring: змінилася позиція Усика

Авторитетний боксерський журнал The Ring представив оновлену версію рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (pound-for-pound). У топ-10 відбулося декілька ключових змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт видання.
Після відходу абсолютного чемпіона у трьох дивізіонах Теренса Кроуфорда зник і формальний сенс його перебування у рейтингу P4P. Американець очолював список The Ring, тож усі боксери, які розташовувалися нижче, піднялися на одну сходинку.
У підсумку перше місце рейтингу знову посів українець Олександр Усик – непереможений чемпіон світу у надважкій вазі.
Знаковою подією став дебют у топ-10 Оскара Колласо. 28-річний пуерториканець, який володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO у мінімальній вазі, вперше увійшов до топ-10 рейтингу The Ring, посівши десяту позицію.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:
Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.
