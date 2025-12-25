Финальный рейтинг топ-боксеров от The Ring: изменилась позиция Усика

Усик вернул лидерство

После ухода абсолютного чемпиона в трех дивизионах Теренса Кроуфорда исчез и формальный смысл его пребывания в рейтинге P4P. Американец возглавлял список The Ring, поэтому все боксеры, которые располагались ниже, поднялись на одну ступеньку.

В итоге первое место рейтинга снова занял украинец Александр Усик - непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе.

Дебютант в топ-10

Знаковым событием стал дебют в топ-10 Оскара Колласо. 28-летний пуэрториканец, владеющий чемпионскими поясами WBA и WBO в минимальном весе, впервые вошел в топ-10 рейтинга The Ring, заняв десятую позицию.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring:

(2). Александр Усик (Украина, супертяжелый вес - 24-0, 15 KO) (3). Наоя Иноуэ (Япония, второй легчайший - 31-0, 27 KO) (4). Джесси Родригес (США, второй наилегчайший - 23-0, 16 KO) (5). Дмитрий Бивол (полутяжелый - 24-1, 12 KO) (6). Артур Бетербиев (полутяжелый - 21-1, 20 KO) (7). Дзунто Накатани (Япония, наилегчайший - 31-0, 24 KO) (8). Шакур Стивенсон (США, легкий - 24-0, 11 KO) (9), Давид Бенавидес (США, полутяжелый - 30-0, 24 KO) (10). Девин Хэйни (США, полусредний - 33-0, 15 KO) (-). Оскар Колласо (Пуэрто-Рико, минимальный - 13-0, 10 KO)

Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.