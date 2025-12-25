Финальный рейтинг топ-боксеров от The Ring: изменилась позиция Усика

Авторитетный боксерский журнал The Ring представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound). В топ-10 произошло несколько ключевых изменений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
После ухода абсолютного чемпиона в трех дивизионах Теренса Кроуфорда исчез и формальный смысл его пребывания в рейтинге P4P. Американец возглавлял список The Ring, поэтому все боксеры, которые располагались ниже, поднялись на одну ступеньку.
В итоге первое место рейтинга снова занял украинец Александр Усик - непобежденный чемпион мира в супертяжелом весе.
Знаковым событием стал дебют в топ-10 Оскара Колласо. 28-летний пуэрториканец, владеющий чемпионскими поясами WBA и WBO в минимальном весе, впервые вошел в топ-10 рейтинга The Ring, заняв десятую позицию.
Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring:
Усик остается единственным представителем супертяжелой весовой категории в рейтинге The Ring. Последний раз другой хевивейтер - британец Тайсон Фьюри - входил в десятку в 2022 году.
