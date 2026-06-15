Фіналіст "Холостячки" Дмитро Шевченко мобілізувався до Сил оборони (фото)

Дмитро Шевченко показався у військовій формі

Про важливе рішення Шевченко розповів у свій день народження - 15 червня. Цього дня йому виповнилося 42 роки.

Дмитро опублікував фото, на якому позує у військовій формі, та зізнався, що ще рік тому не міг уявити, що зустріне свій день народження саме так.

"Ще рік тому я не міг уявити, що цей день народження зустріну саме так. Але життя змінюється, і кожен робить свій вибір", - написав він.

Шевченко уточнив, що цього року мобілізувався саме до Державної прикордонної служби України.

За його словами, він добре розуміє важливість роботи прикордонників для безпеки країни.

"Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Бо добре розумію: від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони — це наш дім", - зазначив Дмитро.

Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Також фіналіст "Холостячки" подякував усім, хто підтримує його, та наголосив, що хоче пройти новий етап життя з честю, вірою і гідністю.

"Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю - хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну", - додав він.

При цьому тренер зазначив, що не планує ставити на паузу свій проєкт "Психологія тіла".

"Думав, що через армію доведеться поставити проєкт на паузу… Ні. “Психологія тіла” працює далі", - повідомив Дмитро.

Що відомо про Дмитра Шевченка

Дмитро Шевченко - професійний тренер. Спортом він займається з дитинства: спочатку відвідував гімнастику, згодом близько восьми років присвятив плаванню, а пізніше перейшов у бокс і кікбоксинг.

За свою спортивну кар’єру він провів понад 350 боїв. Також Дмитро має звання майстра спорту України.

Окрім спорту, Шевченко пробував себе у бізнесі та запускав власні проєкти.

Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Широку впізнаваність отримав у 2021 році після участі у другому сезоні шоу "Холостячка", головною героїнею якого була співачка Злата Огнєвіч.

Шевченко дійшов до фіналу проєкту, однак тоді Злата обрала іншого учасника - Андрія Задворного.

Дмитро Шевченко і Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

До слова, у лютому цього року стало відомо, що Задворний також долучився до війська - він вступив до лав Національної гвардії України.